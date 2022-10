Geplaatste Yellow Tigers winnen ook laatste groepswedstrijd op het WK tegen Kameroen

De Yellow Tigers hebben zondag in hun laatste groepswedstrijd op het WK volleybal voor vrouwen een 3-0 overwinning geboekt tegen Kameroen. De setstanden in het Nederlandse Arnhem waren 25-8, 25-19 en 25-14. De Belgische vrouwen waren vooraf al zeker van hun plaats in de tweede ronde.

Marlies Janssens kwam bij de Tigers tot 14 punten, Britt Herbots scoorde er 13 en Nathalie Lemmens 12. Voor Kameroen kwam Adiana Estelle tot 13 punten.

Duel tegen topland Brazilië

Na vijf speeldagen eindigt België (FIVB-11) met vier zeges en een nederlaag. Ze zijn daarmee voorlopig tweede, maar later op de dag is er nog Italië-Nederland. Italië (FIVB-2), Nederland (FIVB-10) en Puerto Rico (FIVB-17) gaan met de Tigers naar de tweede ronde. Kenia (FIVB-30) en Kameroen (FIVB-31) zijn uitgeschakeld.

In de eerste ronde werden vierentwintig landen ingedeeld in vier poules van zes ploegen. Uit elke poule stootten vier landen door naar de tweede ronde. Daarin worden twee poules van acht landen gevormd, waarbij de onderlinge resultaten van de eerste ronde worden meegenomen. Wie in de tweede ronde in de top vier van zijn groep eindigt, mag naar de kwartfinales. De Tigers zullen daarin China (FIVB-5), Brazilië (FIVB-3), Japan (FIVB-7) en Argentinië (FIVB-18), de top vier van groep D, treffen.