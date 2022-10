Hilde Crevits nog een maand buiten strijd

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits (CD&V), blijft op doktersbevel nog vier weken thuis. Vorige week werd ze onwel tijdens het kernkabinet over de begroting.

Vorige zaterdag werd ik tijdens een overleg met de kern van de Vlaamse Regering onwel. Dank jullie wel voor de hartverwarmende wensen nadien.

Tot mijn grote spijt ben ik onvoldoende hersteld om er opnieuw met volle energie in te vliegen. Op doktersbevel staan de volgende vier weken in het teken van volledig herstel.

Soms ga je te lang en te diep in het rood. Ik dacht eerlijk gezegd dat dit mij niet zou overkomen, en toch...

Tijdens mijn ziekteverlof zullen collega’s Benjamin Dalle en Jo Brouns mij vervangen.

Samen met alle medewerkers op het kabinet zullen zij alles op alles zetten om het vele werk dat op de plank ligt geen vertraging op te laten lopen.

Ik had het liever anders gewild.

Lieve groeten

Hilde

Bovenstaande tekst publiceerde viceminister Hilde Crevits (CD&V) zelf op haar Instagramaccount. De Vlaamse regering was vorige week zaterdagnamiddag aan de tweede ronde van de begrotingsonderhandelingen begonnen, toen om 19 uur minister Crevits plots onwel werd. Ze was daarbij ook even buiten bewustzijn en werd voor alle zekerheid naar het ziekenhuis gebracht.

Een dag later, op zondag vorige week, werden de onderhandelingen hervat. Ook toen vervingen Benjamin Dalle en Jo Brouns haar aan de onderhandelingstafel. Al bleef Crevits de onderhandelingen - die behoorlijk turbulent waren - van thuis verder opvolgen. Aanvankelijk blokkeerde CD&V een akkoord. De partij wilde een volledige indexering van het kindergeld, maar stond daarbij alleen. Woensdagavond bond CD&V in en kwam de regering uiteindelijk toch tot een akkoord. Daar heeft het CD&V-zwaargewicht Crevits de hand in gehad.

Op Twitter wenste Vlaams Minister-president Jan Jambon (N-VA) minister Crevits al ‘een spoedig herstel’.

Spoedig herstel, Hilde... Veel beterschap, zodat je na een rustperiode weer vol energie aan de slag kan! @crevits — Jan Jambon (@JanJambon) October 2, 2022

Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever maakte zijn appreciatie meteen kenbaar. ‘Mijn waardering voor haar als mens en politica is groot’, aldus De Wever.