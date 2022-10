Dode vinvis aangespoeld in Nederland

Het karkas van een vinvis dat sinds vrijdag ronddobbert in de Noordzee, is aangespoeld in Zeeland in Nederland. Er werden de afgelopen dagen georganiseerd omdat zo een kadaver gevaarlijk kan zijn voor boten

In de Noordzee voor de Belgische kust dreef sinds vrijdag het karkas van een vinvis rond. ‘De zoekactie moest vrijdag worden gestaakt door het slechte weer’, zegt Kelle Moreau van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). De speurtocht werd zaterdag hervat, maar zonder resultaat. Vanmorgen (zondag, red.) spoelde het kadaver aan in Westkapelle in Nederland’, aldus Moreau.

Eerder waren er vermoedens dat het kadaver opengescheurd was door de gasopbouw en nadien gezonken was. Een andere mogelijkheid was dat het kadaver sneller was afgedreven dan de weermodellen voorspeld hadden, waardoor het al in Nederlandse wateren dreef. Dat bleek zondagochtend het geval te zijn.

Een vinvis komt normaal niet voor in de Noordzee. Analyses van de stromingen bevestigen dat het kadaver waarschijnlijk vanuit de Atlantische Oceaan via het Kanaal tot bij ons is gedreven.