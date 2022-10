Politie opent vuur op wagen in Wetstraat, bestuurder gewond

De Brusselse politie heeft zondagochtend het vuur geopend op een wagen die inreed op een politievoertuig en vervolgens in de richting van een politie-inspecteur versnelde. De autobestuurder raakte daarbij gewond en kon ingerekend worden. Dat meldt het Brusselse parket.

Door het incident is de Wetstraat zondagvoormiddag gedeeltelijk afgesloten tussen de Tweekerkenstraat en de Handelsstraat.

‘De Brusselse politie werd deze ochtend omstreeks 06.00 uur opgeroepen voor een geschil aan een nachtclub’, zegt Brussels parketwoordvoerder Willemien Baert. ‘Toen de politie tussenkwam is een autobestuurder ingereden op een politievoertuig. Dat voertuig zou daarna in de richting van een politie-inspecteur gereden zijn. Deze laatste heeft hierop het vuur geopend.’

De auto vervolgde zijn weg, maar kon even later toch tegengehouden worden, en de bestuurder, die door de kogel gewond raakte aan de arm, werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het parket werd verwittigd en heeft een onderzoek geopend.

‘We hebben een ballistisch deskundige en het labo van de federale gerechtelijke politie ter plaatse gevraagd’, gaat de woordvoerder verder. ‘Er werd ook een wetsdokter aangesteld om de toestand van het slachtoffer na te gaan. Die persoon verkeert niet in levensgevaar. Alle betrokkenen en eventuele getuigen zullen verhoord worden, en eventuele beelden zullen geanalyseerd worden. Het onderzoek is lopende om de exacte omstandigheden te bepalen, en voorlopig kunnen we geen verdere commentaar geven.’