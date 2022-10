Officiële dodental orkaan Ian stijgt tot 44

In de zuidoostelijke Amerikaanse staat Florida heeft orkaan Ian de voorbije week aan zeker 44 mensen het leven gekost. Dat blijkt uit de nieuwe officiële balans van de lokale autoriteiten.

Amerikaanse media meldden dat het uiteindelijke dodental nog veel hoger zal liggen. Zo heeft zender CNN het over 66 doden in Florida en 4 in South Carolina. NBC telde alles samen 77 doden in beide staten.

Ian ging woensdag als een orkaan van categorie vier (vijf is het hoogste) met windsnelheden tot 240 kilometer per uur aan land in Florida. Daar liet de cycloon een spoor van vernielingen en overstromingen achter. Zaterdag zaten nog steeds meer dan een miljoen gebouwen zonder stroom. Hulpdiensten en reddingswerkers zijn er nog altijd aan de slag om mensen te bevrijden of te evacueren.

Nadat Ian eerst weer over zee was getrokken, bereikte de orkaan vrijdag South Carolina als een orkaan van de laagste categorie met windsnelheden tot 140 kilometer per uur. Sindsdien zwakte Ian af en zette de storm zijn koers verder over North Carolina en Virginia, waar de storm dit weekend zou verdwijnen.

Dinsdag had Ian als een orkaan van categorie drie al een ravage aangericht op Cuba. Volgens de regering kwamen daar zeker drie mensen om.

President Biden heeft aangekondigd dat hij volgende week zowel Florida als Puerto Rico zal bezoeken. Op het Caraïbische eiland - dat een ‘niet-geïncorporeerd gebied’ van de VS is - had orkaan Fiona ravage aangericht. Over orkaan Ian zei de president dat het ‘de dodelijkste orkaan in de geschiedenis van Florida zou kunnen zijn’.