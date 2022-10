Vooral in het zuiden veel regen

Een nieuwe neerslagzone bereikt zondag ons land via het noorden van Frankrijk. Deze zone is actief met continue matige regen over het zuiden van het land. Nabij de Franse grens kan ook een donderslag weerklinken.

In het noorden en de streken nabij de Nederlandse grens valt er hoogstens wat gedruppel in de ochtend en blijft het later eerder droog. In de loop van de namiddag verschijnen er mogelijk enkele opklaringen over het noorden en westen van het land. Het kwik klimt naar 12 tot 15 graden in de Ardennen en 15 tot 17 graden elders, zo meldt het KMI.

‘s Nachts wordt het droog en klaart het op vele plaatsen uit. Hierdoor kunnen er zich later tijdens de nacht verspreid over het land lage wolken en mist vormen, wat zorgt voor een verminderd zicht tijdens de ochtend. De minima dalen naar 4 tot 9 graden, al kan het in sommige Ardense valleien nog meer afkoelen.

Begin volgende week doet zich een weersverbetering voor. Maandagochtend begint nog grijs, met op veel plaatsen nevel en mist. Geleidelijk komen er alsmaar meer opklaringen en in de namiddag wordt het op de meeste plaatsen zelfs vrij zonnig. De maxima liggen rond 13 of 14 graden in de Hoge Venen en tussen 15 en 17 graden in de meeste andere streken.

Dinsdag start in de meeste streken zonnig en geleidelijk afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden. De maxima liggen tussen 15 graden in de Hoge Venen en 18 of 19 graden in Vlaanderen. Lokaal is een uitschieter tot 20 graden mogelijk.

Woensdagochtend is het vrij zonnig met hoge bewolking. Geleidelijk neemt de bewolking toe vanuit het westen en na de middag trekt een regenzone vanaf de kust over het land. De maxima liggen tussen 16 graden in de Hoge Venen en 20 graden in de Kempen.

Donderdag blijft het droog met vrij veel zon en soms wat meer stapelwolken. De maxima liggen tussen 14 en 19 graden.