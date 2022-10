Zoekactie naar kadaver van vinvis in Noordzee stopgezet

Voor de Belgische kust drijft sinds vrijdag het karkas van een vinvis rond. Een zoekactie naar de dode walvis is intussen stopgezet.

Het dobberende kadaver was niet zonder gevaar, want schepen zouden ermee in aanvaring kunnen komen.

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) hoopte dat ze het dier gecontroleerd konden laten aanspoelen op een plaats waar de berging mogelijk was.

‘De zoekactie moest vrijdag worden gestaakt door het slechte weer’, zegt Kelle Moreau van het KBIN. De speurtocht werd zaterdag hervat, maar tegen de avond stopgezet. ‘Zondag zullen de gerichte zoekacties niet worden hervat. Tenzij er opnieuw waarnemingen zijn.’

Aan alle schepen in Belgische wateren werd gevraagd om extra een oogje in het zeil te houden. De kans is groot dat het karkas al gezonken is. Een andere mogelijkheid is dat het verder is afgedreven dan gedacht en het nu ter hoogte van Nederland dobbert.

Een vinvis komt normaal niet voor in de Noordzee. Analyses van de stromingen bevestigen dat het kadaver waarschijnlijk vanuit de Atlantische Oceaan via het Kanaal tot bij ons is gedreven. In november 2018 spoelde er voor het laatst een vinvis aan onze kust aan.