Man raakt zwaargewond na diefstal tas van Waals parlementsvoorzitter

Twee personen hebben vrijdagavond in Luik de tas gestolen van Jean-Claude Marcourt, de voorzitter van het Waals Parlement. Dat meldt het parket van Luik. Bij zijn vlucht raakte een verdachte zwaargewond.

De twee dieven naderden de auto van de Luikse socialist, waarin zijn chauffeur zat. De ene sprak de chauffeur aan, terwijl de andere de tas wegnam die op de achterbank lag. In de tas bevonden zich een laptop en een tablet, maar ook de sleutels van de woning van Marcourt en de afstandsbediening van de poort van zijn huis.

De politie kon de daders terugvinden aan de hand van een gps-chip in de tas. De politie klopte eerst aan in een woning in Luik, maar niemand deed open. De agenten hoorden wel geluiden en hebben de deur ingebeukt, waarna drie aanwezigen op de vlucht sloegen.

Een van hen vluchtte weg via het raam. Hij raakte zwaargewond en verkeert in levensgevaar. De twee anderen, van wie er een illegaal in het land verbleef, werden opgepakt. Een deel van de inhoud van tas werd teruggevonden, samen met andere zaken die gestolen bleken te zijn.