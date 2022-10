Ngo van Prins Harry onder vuur

African Parks een natuurbeschermingsorganisatie waarvan de Prins Harry voorzitter is, oogst kritiek voor de overplaatsing van ruim 260 olifanten. Door overhaast werk zouden drie mensen om het leven gekomen zijn.

In juli kwamen twee mannen om het leven toen 263 olifanten vanuit het nationaal park Liwonde in het zuiden van Malawi, werden overgebracht naar Kasungu. Dat is het tweede grootste beschermde gebied in het land. De grootscheepse operatie was een samenwerkingsverband tussen het nationale parkdepartement van Malawi, het Internationaal Fonds voor Dierenwelzijn (Ifaw) en African Parks, waar Prins Harry voorzitter van is.

Volgens de betrokken organisaties, was het de eerste keer dat een overplaatsingsactie van die omvang met succes werd uitgevoerd. De beelden van het transport werden sindsdien gebruikt als promomateriaal voor fondsenwerving. Maar noch in de video’s of de bijbehorende blogposts, wordt vermeld dat er drie mensen stierven als gevolg van de overplaatsing.

Op beelden die The Guardian kon bekijken, zou te zien zijn hoe twee mannen uit een naburig dorp vertrappeld achterbleven. Volgens een vertegenwoordiger van die lokale gemeenschap, waren uitgebroken buffels en olifanten, op zoek naar voedsel afgedwaald naar de omringende dorpen. Een derde slachtoffer werd in september gedood door een olifant.

Malidadi Langa, voorzitter van een vereniging van dorpen in de buurt van Kasungu nationaal park, vertelde aan The Guardian dat Ifaw en de nationale parkdienst de beschermende omheiningen nog niet hadden afgewerkt. ‘Wij juichen de translocatie van deze olifanten toe omdat het toerisme in Kasungu erdoor zal verbeteren. Maar ze hadden eerst de omheining moeten afwerken. De ironie is dat Liwonde nationaal park, waar de olifanten vandaan kwamen en dat wordt beheerd door African Parks, volledig omheind is,’ aldus Langa. ‘De ervaring heeft leert dat deze natuurbeschermingsorganisaties meer om dieren geven dan om mensen.’