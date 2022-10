Zelfmoordaanslag in Kaboel eist 35 levens op

De dodentol van de zelfmoordaanslag vrijdag op een onderwijsinstelling in de Afghaanse hoofdstad Kaboel is opgelopen tot minstens 35. Dat heeft de VN-missie in Afghanistan (Manua) zaterdag verklaard.

Volgens de laatste balans van de VN is er sprake van minstens 35 doden en 82 gewonden. Daags voordien had de VN-missie minstens 24 dodelijke slachtoffers en 36 gewonden gemeld. De politie van het land sprak van 20 doden en 27 gewonden.

De explosie deed zich voor in het district Dashte Barchit, waar voornamelijk sjiitische Hazara’s wonen, een etnische minderheid in Afghanistan. De onderwijsinstelling zou studenten voorbereiden op hun studies aan de universiteit en op het moment van de feiten was er een oefentoegangsexamen aan de gang.

De meeste slachtoffers zijn meisjes. Nadat de taliban in Afghanistan de macht overnamen, sloten ze scholen voor tienermeisjes. Sindsdien bieden particuliere onderwijsinstellingen meisjes de mogelijkheid om hun opleiding voort te zetten.

Protest

Een groep Afghaanse vrouwen trok zaterdag de straat op om de ‘genocide tegen de Hazara’s’ aan te kaarten. In verschillende videofragmenten die online circuleren stellen de demonstranten dat ordetroepen van de taliban met geweld de menigte uiteendreven. Verschillende mannen die de vrouwen vergezelden, zouden daarbij opgepakt zijn. Journalisten die verslag uitbrachten van het protest, zouden in de klappen gedeeld hebben. Zo circuleren onder meer beelden van de taliban die met geweren in de lucht vuren om de vrouwen uiteen te jagen.

Tot hiertoe heeft niemand de verantwoordelijkheid voor de aanslag al opgeëist. Terreurgroep Islamistische Staat, die net als de geestesgenoten van de taliban tegen vrouwenonderwijs gekant is, heeft de voorbije maanden wel meerdere aanslagen opgeëist. IS is verwikkeld in een machtsstrijd met de taliban.