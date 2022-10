Voormalig spits in Pro League Kaveh Rezaei opgepakt door Iraanse regime, minstens 19 doden bij rellen

Het Iraanse regime heeft voetballer Kaveh Rezaei gearresteerd voor kritiek tegen het regime. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Hengaw. De familie van Rezaei bevestigde het nieuws aan Hengaw. Rezaei speelde in ons land bij Charleroi, Club Brugge en OH Leuven.

Rezaei steunde de voorbije dagen op sociale media de protesten tegen de Iraanse autoriteiten. Dat komt de voetballer duur te staan. De voetballer, die afgelopen zomer terugkeerde naar Iran om voor een lokale ploeg te spelen, zit achter de tralies, omdat hij het regime heeft zwartgemaakt.

De dertigjarige Rezaei speelt tegenwoordig bij Tractor FC, maar was de voorbije vijf jaar in de Jupiler Pro League actief bij Charleroi, Club Brugge en OH Leuven. De spits telt ook zeventien caps voor de Iraanse nationale ploeg.

De massale protesten tegen het Iraanse regime begonnen op 16 september na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Amini kwam om het leven nadat ze werd gearresteerd voor het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Tijdens de protesten vielen volgens een ngo al minstens 83 doden. Iran wijst met een beschuldigende vinger naar het buitenland dat de protesten zou oppoken.

19 doden

De situatie is sinds de protesten opnieuw erg onrustig in het land. In het zuiden van het land zijn minstens 19 mensen omgekomen bij rellen. De Iraanse Revolutionaire Garde, die een lokale inlichtingenverantwoordelijke verloor bij het geweld, spreekt van ‘terroristische en separatistische groepen’ die een politiekantoor aanvielen in Zahedan. Het is niet duidelijk of de rellen rechtstreeks verband houden met de opstanden.

De provinciegouverneur van Sistan en Beloetsjistan, Hossein Khiabani, spreekt van ‘incidenten’. Er is daarbij sprake van geplunderde en in brand gestoken winkels en ook beschadigde overheidsgebouwen en banken. Persagentschap Tasnim meldt dat een soenitische rebellengroep, Jaish al-Adl, de aanval op het commissariaat opgeëist heeft. Het land is grotendeels sjiitisch.