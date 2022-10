Nicaragua verbreekt diplomatieke relaties met Nederland

De regering van Nicaragua heeft vrijdagavond de diplomatieke banden met Nederland verbroken. Enkele uren eerder had president Daniel Ortega aangegeven dat hij geen banden meer wilde “met de interventionistische regering” van Nederland.

In een verklaring wordt Nederland ervan beticht zich “herhaaldelijk bemoeizuchtig, interventionistisch en neokoloniaal” te hebben opgesteld.

De beslissing kwam er na een bezoek van de Nederlandse ambassadeur Christine Pirenne, die vanuit Costa Rica werkt. Volgens Ortega zou zij “de Nicaraguanen hebben toegesproken alsof Nicaragua een Nederlandse kolonie is”. Hij verwees ook naar de beslissing van Nederland in 2018 om de bouw van een ziekenhuis in de stad Bilwi niet meer te financieren.

Eerder deze week had de Nicaraguaanse minister van Buitenlandse Zaken Denis Moncada al de ambassadeur van de Europese Unie, Bettina Musscheidt, laten weten dat ze het land wordt uitgezet.

In lokale media klinkt het dat de regering in Managua het niet duldde dat Musscheidt voor de Mensenrechtenraad in Genève Nicaragua had opgeroepen om de democratie te “herstellen”.