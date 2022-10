Musk demonstreert humanoïde robot van Tesla, maar meer dan zwaaien doet die nog niet

Elon Musk heeft vrijdagnacht de vorderingen van Tesla op het gebied van Artificiële Intelligentie toegelicht. Hij toonde een prototype van de humanoïde robot Optimus.

Vorig jaar hield autobouwer Tesla een AI Dag, waarop ceo Elon Musk verrassend uitpakte met de belofte dat het bedrijf werkt aan een robot die zowel in fabrieken als in onze woningen lastig of vervelend werk van ons zal kunnen overnemen. Sindsdien liet de topman van onder meer Tesla en SpaceX geregeld hints vallen over de robot. Zo liet hij uitschijnen dat robots op termijn belangrijker zouden zijn voor Tesla dan elektrische auto’s.

De Tesla AI Day 2022 was door Musk uitgesteld zodat hij een prototype zou kunnen laten zien. Dat was vorig jaar niet het geval: toen was er alleen een man te zien in een robotpak die een vreemd dansje uitvoerde. ‘Vergeleken daarmee, wordt de demonstratie vandaag vrij indrukwekkend’, stelde Musk zelf bij zijn inleiding de verwachtingen al wat naar onderen bij.

Vervolgens stapte een robot met voorzichtige, bijna hurkende pasjes het podium op. Meer dan even zwaaien en rondlopen deed hij niet. Volgens Musk ging het om de eerste Tesla-robot, die op zo’n zes maanden tijd was gebouwd. Een iets meer geavanceerd exemplaar, dat volgens de Tesla-topman al ‘dicht bij’ het model zit dat het bedrijf op grote schaal wil produceren, werd het podium op gedragen maar kon nog geen stappen zetten.

Musk toonde wel video waarop de robot dozen opneemt en draagt. Maar ingewikkelde manipulatie van objecten met zijn mensachtige handen, werd niet getoond. Nochtans beloofde Tesla dat de handen ‘biologisch geïnspireerd’ zouden zijn.

Weinig nieuws

Professor robotica Bram Vanderborght (VUB en IMEC) was toch aangenaam verrast, vertelt hij telefonisch. ‘We hebben weinig nieuws gezien, robots als Asimo konden dit tien of zelfs twintig jaar geleden al. Het is klassieke robotica. Maar ze moeten van vrijwel nul zijn vertrokken vorig jaar, en dan is dat toch knap. En hij legt heel erg de focus op kostprijs en massaproductie, dat is heel interessant.’

De Atlas robot van Boston Dynamics, bekend van zijn indrukwekkende stunts op Youtube, is van een heel andere orde, zegt Vanderborght. ‘Zo’n robot is gebouwd als een Ferrari, terwijl Musk zoals Ford lijkt te mikken op serieproductie en gebruikmaakt van goedkope materialen zoals plastic’.

Hij verwacht dan ook niet dat een robot zoals de Optimus even snel zal kunnen bewegen als een Atlas, maar Tesla beloofde wel dat hij gewichten van 20 kg kan vertillen. Een sleutelvraag wordt, of de robot erin zal slagen objecten op een fijne manier te manipuleren met zijn handen. Daar is vrijdagnacht niets van getoond.

Zelfrijdende software

Tesla beloofde ook dat de robot een volledige dag zal kunnen werken zonder bij te laden, met een batterij van 2,3 kWh in zijn buik. ‘Atlas houdt het met een grotere batterij maar 1 uur uit, dus zelfs als Musk met een ‘dag’ eigenlijk een werkdag van 8 uur bedoelde, zal hij nog met heel wat innovatie moeten komen om dat hard te maken.’

Musk beweert dat de technologie die in Tesla’s auto’s zit, in hoge mate kan worden hergebruikt in de robot. De computer die de Tesla gebruikt om zichzelf te sturen (met de Full Self Driving software, die ondanks de naam maar een beperkte vorm van autonomie levert) zit ook in de Optimus robot, met heel gelijkaardige software om over een fabrieksvloer te stappen en daarbij objecten te ontwijken. Maar objecten manipuleren – zoals een auto-onderdeel monteren op een fabrieksvloer, laat staan een blikje bonen openen – is van een heel andere orde, zegt Vanderborght. ‘En de prijs van 20.000 dollar halen, daar zijn ook nog heel wat doorbraken voor nodig’.

Geen timing

‘Tesla heeft geen technologie getoond die fundamenteel beter is dan wat bestaat, concludeert Vanderborght. ‘Maar Musk heeft veel basiskennis in huis over batterijen, motoren en navigatie. De financiële middelen heeft hij ook. Hij heeft blijkbaar opnieuw een sterk team kunnen samenstellen en met een evenement zoals deze AI Day kan hij zeker nog meer specialisten aantrekken om voor hem te kunnen werken.’

Musk vermeed dit keer om een harde timing te geven voor wanneer de eerste volledig functionele Optimus robots op de markt zouden komen, en evenmin wat de aanvankelijke prijs zou zijn. In het verleden heeft Musk veel kritiek gekregen omdat hij een al te optimistische tijdlijn voorspiegelt. Volgens Musks eerdere voorspellingen zouden we intussen al enkele jaren rondgereden worden door volledig zelfsturende robottaxi’s.