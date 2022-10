Wat eten we deze week? Shakshuka en andere eenpansgerechten

Op culinair vlak zijn het vaak de donkerste uit een mensenleven: de studentenjaren. Op kot staat doorgaans één leidraad: het kookboek met eenpansgerechten. Het obligatoire cadeau waarmee elke vorm van culinaire ambitie de kop in wordt gedrukt. Of dat dacht ik toch. In de realiteit blijk ik vandaag nog geregeld het principe te hanteren van één pan of pot op het vuur, of in de oven. Het kan net avontuurlijk zijn: ingrediënten kunnen elkaar nog uitgebreider leren kennen. We vieren deze week het nieuwe academiejaar, met meer smaak én minder afwas.

MAANDAG

Voedzame start

Voor dit recept alleen al loont het om je lege confituurpotten bij te houden. Zondagavond zet je je havervlokken klaar voor een hele week, en ’s morgens heb je alleen een potje te nemen. Zelf ben ik van het principe: hoe meer verschillende texturen, hoe beter. Hazelnoten, amandelen, kokosschilfers of een andere crunch: alles is goed om te voorkomen dat je de vierde dag met tegenzin aan een homogeen, slijmerig goedje moet beginnen.

DINSDAG

Valsspelen met plezier

Oké, toegegeven, een eenpansgerecht waarbij je maar één pan of pot vuilmaakt, is dit recept van tv-kok Loïc Van Impe niet echt. De aardappelen dienen vooraf in een pot gekookt de worden en ook de saus staat in een apart steelpannetje te sudderen. Maar het samenvoegen van klassiekers als appel, witloof en spek, met extra boter en room, levert wel een mooie finale op.

WOENSDAG

Deksels lekkere toppings

Tijd voor een lofzang aan de toppings die van een doodgewone soep nog iets verrassend kunnen maken, zeker als je weer eens een (te) grote pot hebt gemaakt, waarmee je dan enkele dagen verder moet. Liggen er in je koelkast nog groenten op een bestemming te wachten? Maak dan gerust soep volgens je eigen recept, zolang je maar belooft van deze citroencroutons te proeven.

DONDERDAG

Tofoe, een feestje dat je zelf moet maken

De marinade uit dit recept heeft wat mij betreft alles in huis om een oninspirerend blok tofoe weer aantrekkelijk te maken. Na het bakken, kunnen de kruidige restjes in de pan nog dienen om wat paksoi of courgette in te stoven. We laten niets verloren gaan!

VRIJDAG

De beste vijg komt na Pasen

Vergeet de vijgen en peren niet! Het fruit in de betere spreekwoorden én in de lekkerste najaarsgerechten. Mogen we dan nu officieel in het herfstpalet duiken? Voor deze salade met gegrilde vruchten gebruik je één simpele bakplaat als canvas. Veel zoet, een beetje zuur, een bittere toets van witloof en de zoute tomme-kaas. Een gerecht dat lijkt op een kaasplankje, maar dan met het fruit in de hoofdrol.

ZATERDAG

Zuiders proteïneontbijt

Na een zomer van versplinterde festiviteiten, staat het begin van het academiejaar voor een intense feestagenda. Die traditie blijkt ook jaren na het afstuderen nog overeind. Op een zaterdagmiddag sta ik nog geregeld in mijn keuken te bedenken wat ik met de eieren en restjes in de ijskast kan koken, om mijn kater te bestrijden zonder het huis te moeten verlaten. Shakshuka is altijd het antwoord. Het eiwit verweeft zich met de omliggende groenten en de dooiers wachten als smakelijke poeltjes op het gezelschap van een stuk brood.

ZONDAG

Knutselnamiddag

Wat ook bij het begin van de herfst hoort: overmoedige groentepakketten. Een seizoensabonnement bij een lokale bioboerderij verruimt je blik en smaakpalet, maar je blijft aan het einde van de week zitten met de kneusjes van de klas. Zo eindigen bietjes, rapen, sjalotten, wortels of radijzen bij mij vaak in een pekel. Er hoeft geen vuur aan te pas te komen en een beetje snijwerk levert een hele winter aan snelle smaakmakers op.