De inspiratie voor deze pekel haalden we uit A boat, a whale & a walrus, het kookboek van de Amerikaanse chef Renee Erickson. Dat bulkt van de trefzekere en elegante recepten. Saffraan heeft een rijke en warme smaak, die samen met de zeste van sinaasappel verrassend goed op zijn plaats is in zoetzuur pekelvocht.

Ingrediënten

15 wortelen

400 ml water

400 ml appelciderazijn

100 g suiker

3 stuks steranijs

1/2 tl saffraan

Zeste van 1/2 onbespoten sinaasappel

1 tl mosterdzaadjes

1 flinke snuf zout

1 glazen bokaal met deksel

Bereiding

1. Schil de wortelen en snijd ze indien nodig bij, zodat ze in de bokaal passen. Snijd wortelen die dikker zijn dan een duim overlangs door. Doe alle ingrediënten in een kookpot. Breng aan de kook en laat 10 tot 15 minuten zachtjes sudderen zonder deksel, totdat de wortelen beetgaar zijn. Haal van het vuur en laat afkoelen.

2. Doe de wortelen in de bokaal en giet het pekelvocht erbij. Bewaar in de koelkast, waar ze minstens 1 maand houdbaar zijn. Je kunt de wortelen meteen gebruiken of ze een week of twee laten staan, zodat ze zachter van smaak worden.

Recept: Johanna Goyvaerts

Foto: Karmen Ayvazyan