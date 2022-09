Yellow Tigers overklassen gastland Nederland op WK volleybal

De Yellow Tigers (FIVB-13) hebben op het WK volleybal gastland Nederland (FIVB-10) een serieuze tik verkocht. Onze Belgische volleybalvrouwen wonnen met 3-1 cijfers (25-16, 25-23, 24-26 en 27-25). Britt Herbots was opnieuw de ster met 38 aanvallende punten.

De Tigers sluiten zondag de eerste groepsfase af tegen Kameroen en zijn al zeker van een plek in de tweede ronde. In de stand van groep A zijn ze met drie zeges en een nederlaag tweede. Italië (FIVB-3) gaat met vier zeges aan de leiding, Nederland is derde met ook drie zeges.

De troepen van bonscoach Gert Van de Broek wonnen eerder makkelijk van Puerto Rico (3-0) en Kenia (3-0), alvorens ondanks stevig weerwerk onderuit te gaan tegen WK-favoriet Italië (1-3).

Vierentwintig landen zijn ingedeeld in vier poules van zes ploegen. Uit elke poule stoten vier landen door naar de tweede ronde. Daarin worden twee poules van acht landen gevormd, waarbij de onderlinge resultaten van de eerste ronde worden meegenomen. Wie in de tweede ronde in de top vier van zijn groep eindigt, mag naar de kwartfinales.