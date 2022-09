Topvoetballer Neymar steunt Bolsonaro bij Braziliaanse presidentsverkiezingen

Al dansend en via Tiktok maakt de Braziliaanse stervoetballer Neymar zijn steun duidelijk voor de populistische zittende president Jair Bolsonaro. Zo mengt de voetballer zich in een pittige strijd naar het Braziliaanse presidentschap.

Met een liedje en een dansje op Tiktok moeit Neymar zich in de presidentsverkiezingen van zijn thuisland. De PSG-ster roept erin op om voor zittend president Jair Bolsonaro te stemmen. In het liedje waarop hij danst, wordt gezongen over stemmen op Bolsonaro.

Neymar toont daarbij tweemaal twee vingers. Dat wijst op 22, het lijstnummer van Bolsonaro. Hij gebruikt het nummer als symbool in zijn campagne. Bolsonaro was erg opgetogen met de ruggensteun en deelde het filmpje via zijn Twitteraccount.

Sommige voetbalfans hekelen al langer hoe Bolsonaro gelinkt wordt aan het nationaal voetbal. Het typische gele truitje van de nationale ploeg werd steeds meer door de president gekaapt, zo mensen ze. Bij pro-Bolsonaro-optochten gold die vaak als uniform, schrijft het Amerikaanse CNN.

In de race naar het presidentschap moet de extreemrechtse Bolsonaro het opnemen tegen de centrumlinkse ex-president Luiz Ignacio Lula da Silva. Op zondag trekken de Brazilianen naar de stembus. Peilingen zetten da Silva op winst. Bolsonaro liet al blijken dat hij zijn verlies niet zomaar zal aanvaarden. Hij heeft nu al vermoedens van verkiezingsfraude.