Zeven minuten voorbereiding vergt het om deze salade met vijgen en peren klaar te maken voor de oven. Haal de ingrediënten in huis, trek zeven minuten naar de keuken en geniet.

Ingrediënten

- 6 appels

- 3 peren

- 2 kweeperen

- 6 vijgen, gehalveerd

- 1 blik kastanjes

- 2 stronken witlof

- 1 el honing

- 4 el olijfolie

-2 el walnotenolie

- 1 el ciderazijn

- 200 g tomme (halfharde Franse kaas), in blokjes

- 1 handje veldsla

- 3 el walnoten

- peper en zout

Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Schil de appels, peren en kweeperen. Snijd ze in 4 of 6 stukken en leg ze op de bakplaat. Voeg de vijgen en kastanjes toe. Meng de honing en olijfolie. Overgiet het fruit ermee en zet het geheel 25 tot 30 minuten in de oven. Dek het na 15 minuten af met aluminiumfolie.

2. Snijd het witlof in reepjes. Meng de walnotenolie en ciderazijn.

3. Voeg voor het serveren de veldsla, walnoten, kaasblokjes en witlofreepjes toe en sprenkel de vinaigrette erover.

Recept: Stéphanie de Turckheim

Foto: rr