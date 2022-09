De Italiaans-Belgische regisseur en zakenman Franco Dragone, die wereldwijd furore maakte met zijn shows voor Cirque du Soleil, is in Caïro overleden aan een hartaanval.

‘There is a love in me raging, Alegría’: de melodie van die song zit in het hoofd van miljoenen mensen, en dat is de verdienste van Franco Dragone. Op zijn zevende uit Italië geëmigreerd naar België, ...