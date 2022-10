Bij dit recept van Caroline Hwang stel ik voor om de volgorde om te draaien: pers de tofu eerst uit tussen je vlakke handen, en geef hem vervolgens minstens een kwartier lang de kans om al een deel van het sausje op te slurpen.

Ingrediënten

- 400 g extra stevige tofu, in plakjes en drooggedept

- 1 theelepel geperste knoflook

- 1 theelepel geraspte gember

- 2 bosuitjes, fijngehakt

- 1 theelepel gochugaru (Koreaanse chilivlokken)

- 2 eetlepels druivenpitolie

- 3 eetlepels sojasaus

- 1 theelepel geroosterd sesamzaad

- 1½ eetlepel kristalsuiker

- 1 eetlepel mirin

Bereiding

- Verhit de druivenpitolie in een grote koekenpan op middelhoog vuur en leg de plakjes tofu er in een enkele laag in. Bak ze 4-5 minuten tot ze goudbruin zijn, keer ze om en bak de andere kant ook 4-5 minuten. Herhaal met de rest als de tofu niet in één keer in de pan paste.

- Meng de overige ingrediënten in een kleine kom. Schenk dit mengsel over de gebakken tofu en laat alles 2-3 minuten smoren. Herhaal met de rest als de tofu niet in één keer in de pan paste.

Recept: Caroline Hwang

Foto: rr