Sommige dagen wegen wat zwaarder dan andere. Misschien wat treurig. Geen inspiratie. Dat zijn dagen die vragen om groene soep. De onweerstaanbaar knapperige croutons, waardoor oud brood een nieuw leven krijgt (net als u na het eten van deze soep, beloofd), passen bij elke groene variant.

Ingrediënten (voor een pot van 2 liter)

2 preien

1 kleine courgette

2 busseltjes waterkers

1 hand spinazie (zorgt voor een felgroene kleur, maar kun je ook achterwege laten)

6 stengels lente-ui

1 teen knoflook

1,5 l groente- of kippenbouillon

1 scheut witte wijn

Enkele takjes verse tijm

3 blaadjes laurier

1 klont boter

Zwarte peper & zout

Voor de afwerking: zure room & een kneep citroensap

Voor de croutons:

2 à 3 sneden (oud) brood

2 el olijfolie

Geraspte schil van 1 onbespoten citroen

Grof zout

Bereiding

Voor de croutons

Verwarm de oven voor tot 180 °C. Scheur het brood in stukjes en doe in een kom. Meng met de olijfolie, geraspte citroenschil en een genereuze snuf grof zout. Stort uit op een bakplaat of in een grote ovenschaal. Zorg dat de stukjes braaf naast en niet op elkaar liggen. Rooster knapperig in 15 à 20 minuten.

Voor de soep

1. Smelt een flinke klont boter in een grote kookpot op middelhoog vuur. Hak ondertussen de knoflook fijn, snijd de prei en lente-ui in ringen en de courgette in stukjes. Stoof de prei en lente-ui in 10 minuten zacht met een snuf peper en zout. Roer af en toe om.

2. Voeg de courgette, knoflook en tijm en laurier toe en stoof beetgaar, reken op 10 minuten. Roer af en toe om. Blus met een scheut witte wijn en laat even verdampen. Giet de bouillon erbij en breng aan de kook. Laat nog 10 minuten zachtjes pruttelen tot de groenten gaar zijn.

3. Haal de kruiden eruit en meng de waterkers (steeltjes morgen eraan blijven) en spinazie eronder. Roer om zodat ze wat slinken. Mix in de blender of met een staafmixer tot een zijdezachte soep.

4. Schep in kommen. Werk af met een flinke schep zure room, een handvol croutons, een kneep citroensap en een extra draai van de pepermolen.

Doe bij de aangestoofde groenten een in blokjes gesneden aardappel voor extra binding.

Kan ook: Groene soep is op warme zomerdagen ook ijskoud heel lekker. Gebruik dan wel olijfolie in plaats van boter.??

Recept: Johanna Goyvaerts

Foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven