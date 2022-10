Eénpansgerecht met witloof, appel en spek

Soms moet je gewoon zwichten voor boter. Ze kan de combinatie van zoet, zuur en zout mooi aanvullen, dus gun jezelf vandaag dat klontje.

Bereiding

- 500 g krielaardappelen

- zout

- 500 g gezouten spek, dik gesneden

- 6 stronkjes witloof

- 4 Belgische appels

- boter

- 500 g verse veenbessen

- suiker

- 1 sjalot

- 1 eetlepel zure room

- 1 eetlepel bieslook, fijngehakt (+ wat extra voor de afwerking)

- 1 eetlepel peterselie, fijngehakt (+ wat extra voor de afwerking)

- citroen

- nootmuskaat

- peper

Ingrediënten

1. Krieltjes

Kook 500 g krielaardappelen beetgaar in gezouten water. Begin met koud water als je patatjes kookt. En vergeet dan geen zout in het water te doen.

2. Spek

Snijd 500 g gezouten spek in dikke lardons, 6 stronkjes witloof doormidden en 3 appels in kwartjes. Liefst met zo’n oud geroest patattenmeske, als het aan nonkel Jos ligt. Bak in een pan met antiaanbaklaag het spek aan in hete boter. Voeg na enkele minuten het witloof toe en laat alles mooi aankleuren.

3. Saus

Doe 500 g veenbessen in een steelpan en stoof ze op een laag vuur totdat het een saus wordt. Voeg eventueel wat water toe. Breng op smaak met wat suiker.

4. Patattensla

Giet de aardappelen af en laat ze uitdampen. Snijd een sjalot in flinterdunne plakjes en meng er de nog warme aardappelen door. Voeg een eetlepel zure room, een eetlepel bieslook, een eetlepel peterselie, een scheut sap van de citroen, peper en zout toe.

5. Eenpansgerecht

Wanneer het spek en witloof mooi gekaramelliseerd zijn, mogen de kwartjes appel erbij. Houd nog één appel bij voor de afwerking. Bak alles nog enkele minuten en kruid met peper, nootmuskaat en wat zout. Niet te veel zout, want het spek is al gezouten.

6. Afwerken

Snijd de laatste appel in fijne brunoise, voeg toe aan de veenbessensaus en laat nog even sudderen op een laag vuur. Werk het eenpansgerecht af met peterselie en bieslook. Alles op tafel en delen maar!

Recept: Loïc Van Impe

Foto: rr