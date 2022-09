Zelenski zegt dat Oekraïne officieel Navo-lidmaatschap gaat aanvragen

De alliantie tegen Rusland die de facto bestaat, moet voor Oekraïne ook de jure bezegeld worden. Via een videotoespraak kondigt president Volodimir Zelenski aan dat zijn land het Navo-lidmaatschap gaat aanvragen.

‘We moeten de definitieve stap zetten om de Oekraïense gemeenschap te beschermen’, zegt Zelenski in zijn jongste toespraak. De video daarvan ging kort na Poetins felle speech en de officiële annexatie van vier Oekraïense regio’s de deur uit. ‘Eigenlijk zijn we al lid van de Navo’, beweert Zelenski. ‘We tonen op het slagveld dat we voldoen aan de standaarden van de alliantie.’

Daarbovenop zijn de banden met de Navo-leden erg goed. ‘We vertrouwen elkaar. We helpen elkaar. We beschermen elkaar. Dit is de alliantie. De facto. Oekraïne wil dat nu de jure bezegelen.’ Zelenski zwaait nu met een nieuw document om Oekraïne in de Navo te loodsen. In maart had hij die hoop opgegeven. Die ambities waren ‘afgekoeld’, zei hij toen.

Veel animo om het verzoek te accepteren is er niet. Als Oekraïne nu in de Navo zou komen, is een rechtstreekse confrontatie met Rusland onvermijdelijk. Een stap te ver, vindt ook Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. ‘De Navo is geen rechtstreeks betrokken partij in het conflict’, benadrukt hij.

‘Ons engagement om Oekraïne te steunen is onverminderd’, zegt hij wel. ‘Het gaat om de grootste landroof in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.’ Hij veroordeelde nogmaals de annexatie en de schijnreferenda die die moesten legitimeren. De nieuwe zet van de Rusland toont volgens hem dat Moskou zwak staat.