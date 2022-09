De oorlog in Oekraïne escaleert. Voor Vladimir Poetin wordt het steeds meer een oorlog tegen het Westen en Oekraïne wil nu officieel snel toetreden tot de Navo.

Ik wil dat de autoriteiten in Kiev en hun echte meesters in het Westen goed naar mij luisteren. Ze moeten dit goed onthouden. De mensen in Loehansk, Donetsk, Cherson en Zaporizje worden onze burgers. ...