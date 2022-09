Poetin probeert inzet oorlog op te drijven: ‘We strijden voor een rechtvaardige wereld’

Vier handtekeningen van Poetin en één per Kremlingezinde leider van de vier Oekraïense regio’s. Meer was niet nodig om de vier regio’s nu ook ‘officieel’ te annexeren.

De handtekening is een formaliteit in een uitgestippeld stappenplan van Poetin om de regio’s bij Rusland in te lijven. Uit schijnreferenda in het bezette gebied moest blijken dat 87 tot 98 procent van de inwoners tot de Russische federatie wil toetreden. ‘Het volk heeft gesproken’, concludeerde Poetin vooraleer hij zijn handtekening plaatste. Een heldere en ‘definitieve’ keuze van ‘miljoenen mensen’, meende de president. ‘Ze zijn het slachtoffer van de onmenselijke terroristische aanslagen uitgevoerd door het regime van Kiev.’

Poetin met de vier pro-Russische leiders van de Oekraïense regio’s

Poetin heeft niet de ambitie om de uiteengevallen Sovjet-Unie nieuw leven in te blazen, zei hij. ‘Maar er is niets sterker dan de wil van mensen om terug te keren naar hun historische wortels.’ Zo’n enorm sterk pro-Russisch gevoel ‘kan door niemand vernietigd worden’, zei hij.

Vanuit de zaal kon Poetin voortdurend op applaus en staande ovaties rekenen. Ook buiten, op het Rode Plein, voerden bussen vakkundig mensen aan met de taak om er met een Russische vlag te gaan zwaaien, stelden reporters ter plekke vast. Voor sommigen was het een bedrijfsuitje.

Een Rus onderweg naar het groot scherm op het Rode Plein, waar Poetins speech werd uitgezonden. reuters

Tirade tegen het Westen

Het gros van Poetins toespraak ging niet over de vier regio’s, maar was een tirade tegen het Westen. Geen enkel westers land erkent de legitimiteit en de resultaten van de referenda. Zelfs de Verenigde Naties veroordelen de annexatie. En dat valt Poetin zwaar.

‘Het Westen verwachtte dat de hele wereld zijn dictatuur zou ondergaan na het einde van de Sovjet-Unie’, zei Poetin. ‘En ze blijven zoeken naar manieren om Rusland te verzwakken. Het Westen heeft het recht niet om te spreken over democratie. Het zijn kolonisten. Rusland gaf landen de kansen om zich te ontwikkelen, het Westen koloniseert al van de middeleeuwen.’

Zonder de veroordeling van de VN expliciet te benoemen, liet Poetin ook uitschijnen dat hij niet instemt met een wereldorde gebaseerd op regels en afspraken. ‘Wie heeft deze regels uitgevaardigd?’, vroeg hij zich af. ‘Rusland gaat niet akkoord met deze valse, oneerlijke wetten.’ Het Westen is bovendien hypocriet, ging hij verder. ‘Ze noemen zichzelf beschaafd, maar kijk hoe ze zich gedragen. Ze blijven autoritaire regimes steunen. Het Westen heeft niets te bieden.’

Kernwapens

De wrok tegen het Westen deed Poetin ook uitweiden richting een van de grootste bezorgdheden in dit conflict: kernwapens. Volgens de nucleaire doctrine mag Rusland een kernwapen inzetten wanneer het land ‘existentieel bedreigd’ wordt. Dat het Westen hem daarvoor met de vinger wijst, zint hem niet. ‘De Verenigde Staten hebben in de Tweede Wereldoorlog een precedent geschapen. Rusland heeft nog nooit kernwapens ingezet, maar de VS deden dat toen wel tegen Japan.’ Dat de VS zich nu mengt in het nucleair debat, vond Poetin ‘hebzucht’ en bewees voor hem dat ze Rusland als ‘een kolonie’ zien.

via reuters

Volgens Poetin is de ‘Amerikaanse kolonisatie’ het duidelijkst in Europa. Het continent loopt de VS slaafs achterna, vond hij. ‘Europa buigt voor de Verenigde Staten, die nieuwe sancties tegen Rusland eisen.’ Hij liet ook uitschijnen dat de Europeanen naïef zijn omdat ze niet willen geloven dat ‘de Anglosaksische landen zelf de Nord Stream-pijpleiding hebben opgeblazen’.

Met zijn speech tilde Poetin de oorlog tot op wereldniveau. Het Amerikaanse ‘neokoloniale systeem’ loopt volgens hem op zijn laatste benen. ‘We strijden vandaag voor een rechtvaardige wereld. Een strijd voor ons volk, voor Groot-Rusland. Voor onze kinderen en kleinkinderen moeten we ons verdedigen tegen experimenten die gericht zijn op onze totale vernietiging.’ Daarvoor haalde Poetin onder meer ‘satanische praktijken’ in het Westen aan, waarna hij het publiek vroeg of ze willen dat hun kind ‘het aanbod krijgt om van geslacht te veranderen’.

Vanuit de zaal kon Poetin voortdurend op applaus en staande ovaties rekenen. ap

Over de strijd aan het front, waar de Russen al enkele weken worden teruggedreven, sprak hij weinig. Met de annexatie heeft het volk uit de regio’s zijn wil gekregen, meent Poetin. ‘Daarom is het nu aan Kiev om een staakt-het-vuren te organiseren.’ Hij zei open te staan voor onderhandelingen.

Op die ‘uitgestoken hand’, die in dezelfde speech werd tenietgedaan door de reeks verwijten en de rancune, kwam nog geen reactie. Westerse leiders blijven herhalen dat ze de referenda en de annexatie niet erkennen. De Oekraïense nationale veiligheidsraad zit vandaag samen over de annexatie. Hoewel de Oekraïense president Volodimir Zelenski eerder zei dat zijn ambities om in de Navo te stappen ‘afgekoeld’ waren, heeft zijn land kort na de speech een formele aanvraag tot lidmaatschap ingediend. Vanuit de Verenigde Staten ging dan weer een nieuw sanctiepakket in voege.