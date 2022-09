‘Ik heb juist getwerkt en op James Madisons 200 jaar oude fluit gespeeld’

Er passeerden deze week alweer een paar opmerkelijke uitspraken. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘Ik vind dit zo jammer want hij is een topkerel, super joviaal, energetisch en het komt er vandaag niet uit.’

Het is altijd wat. Dan houdt Blind getrouwd-deelnemer Joren zich gedeisd nadat hij van zijn vrouw Lien te horen had gekregen dat hij een haantje-de-voorste is en dan vragen de andere deelnemers zich af waar ‘die topkerel’ gebleven is.

‘Naakt, kots, drugs en vibrators blijven smaakmakers bij een flauw gerecht.’

Het is altijd wat. Dan is er met 2de zit een keer een tv-serie die een voorbeeld wil nemen aan gedurfde reeksen als Euphoria, en dan nog is het niet rauw genoeg voor onze tv-recensent.

‘Ik kwam langs voor een tour, om te kijken hoe de show in elkaar zat en voor ik het wist kreeg ik ineens de sleutels van het programma in handen gedrukt.’

Dan maar geen tv. Trevor Noah wil weer toeren, de wereld zien, talen leren. En dus stopt hij na zeven jaar met The daily show. Hij vergeleek zijn debuut bij het programma met het verhaal van Charlie en de Chocoladefabriek.

‘Jackie, ben je hier? Waar is Jackie?’

Er valt iets te zeggen voor stoppen op het hoogtepunt. In de VS rezen opnieuw vragen over de geschiktheid van Joe Biden na een pijnlijke uitschuiver. Op een conferentie vroeg de Amerikaanse president naar Congreslid ‘Jackie’. Het 58-jarige Republikeinse parlementslid was twee maanden eerder overleden in een auto-ongeval.

‘Ze hebben niet genoeg verwarming? Dat ze kasjmier aandoen!’

Frans oppositieleidster Marine Le Pen (RN) kreeg dan weer een open goal cadeau van minister van Economie Bruno Le Maire. Die liet weten voortaan in coltrui te gaan werken, om zo op verwarming te besparen. Le Pen zag haar kans schoon en trok een parallel met Marie Antoinettes vermeende uitspraak: ‘Als ze geen brood hebben, dat ze dan cake eten’.

‘Ik heb juist getwerkt en op James Madisons fluit uit de negentiende eeuw gespeeld.’

Ook de Amerikaanse muzikante Lizzo gaf haar volk een lesje geschiedenis. Tijdens een optreden in Washington DC speelde ze twerkend op een kristallen fluit van tweehonderd jaar oud. Ooit was die van toenmalig president James Madison, een van Amerika’s Founding Fathers. ‘We hebben geschiedenis geschreven vandaag’, riep ze enthousiast naar haar publiek.

‘Iedereen mag afkomen, maar draag alstublieft witte schoenen.’

Kunstgeschiedenis? Dat beleef je voortaan op witte schoenen. De nagelnieuwe witte vloer in het KMSKA in Antwerpen staat al vol zwarte strepen. Museumdirecteur Carmen Willems vraagt de bezoekers om hun schoeisel aan te passen. ‘We wisten dat het een gevoelige vloer ging zijn.’ Een suggestie van deze redactie: ‘Niet aanraken.’

‘Het KMSKA had zijn fel bekritiseerde vuile nieuwe vloeren beter meteen tot kunstwerk verklaard.’

Toegegeven, de suggestie van filosoof en zenmeester Tom Hannes in zijn opiniestuk voor De Standaard is praktisch nog haalbaarder.

‘Ik vind het net verrijkend om samen te zijn met iemand bij wie je eigenlijk niet past.’

‘Ik ben ik het onderhand wel gewend om het woord ‘zen’ op allerlei ongepaste manieren te horen gebruiken’, zei Tom Hannes nog. Welaan dan, mogen we muzikant Frank Vander Linden omarming van het verschil en verwerping van het idee ‘soulmates’ tamelijk zen vinden?

‘Londen, ik weet hoe jullie je voelen. Ik ben mijn Queen ook verloren.’

Iemand die ongetwijfeld wat meer zen kan gebruiken in zijn leven is de Amerikaanse rapper Kanye West, al getuigde hij afgelopen week wel van enig inlevingsvermogen. Die kan zich na zijn breuk met Kim Kardashian uitstekend inbeelden hoe de Britten zich voelen, nu de natie rouwt om koningin Elizabeth, zo zei hij op Instagram.

‘Op, op, alles is op.’

Gert Verhulst citeert (in De tafel van vier op Vier) zijn eigen liedjesteksten met Samson, als hij het wil hebben over de begroting. We kunnen dit jaar allemaal wat meer zen gebruiken. En een coltrui. Dat ook.