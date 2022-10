Radar | Waarom nieuwe liedjes vaak klinken als oude, vertrouwde nummers

Hebt u het gevoel dat u de nieuwste hit van David Guetta al eens eerder hebt gehoord? Vast wel. En dat heeft alles te maken met interpolatie, een weinig sexy woord voor een razend interessant fenomeen. Artiesten grijpen er vaak naar terug want misschien zijn alle goeie melodieën gewoon al eens gebruikt.





VOLG DS VANDAAG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Nick De Leu | Presentatie Lise Bonduelle| Redactie Lise Bonduelle, Kaja Verbeke| Eindredactie Kaja Verbeke| Audioproductie Joris Van Damme| Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere | Extra geluidsfragmenten: David Guetta & Bebe Rexha - I’m Good (Blue) / Eiffel 65 - Blue / Milow - Ayo Technology / 50 cent - ayo technology / Madonna - Hung Up / ABBA - Gimme! Gimme! Gimme! / Ariana Grande - 7 rings / Sound of Music – Favourite things / INXS - Need you tonight / Dua Lipa – Break my heart / Kelly Clarkson – Since you’ve been gone / Yeah Yeah Yeahs / Dimitri Vegas & Like Mike x Frenna - Daar Gaat Ze / OneRepublic - I Ain’t Worried / Peter Bjorn And John - Young Folks / Anne-Marie / Little Mix - Love a Girl Right / Sisqo – Thong Song / Rosalia – Bagdad / Justin Timberlake – Cry Me a River

OVER DEZE PODCAST

Radar, uw wekelijkse podcast-afspraak met de cultuurredactie van de Standaard.