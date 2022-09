Enveloppe met poeder aangekomen bij Europese Commissie

De hulpdiensten zijn ter plaatse aan het Berlaymont-gebouw van de Europese Commissie. Daar is een envelop met poeder geleverd, meldt de Brusselse brandweer.

De envelop lag in een lokaal op de dertiende verdieping, aldus de brandweer. Dat lokaal is in quarantaine geplaatst en de rest van de dertiende verdieping werd ontruimd. Eén persoon kwam in aanraking met de envelop, maar zij vertoont momenteel geen symptomen.

De brandweer kwam ter plaatse met haar Hazmat-ploegen. De Civiele Bescherming haalt de envelop op voor onderzoek.