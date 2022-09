‘Minstens 23 burgers gedood bij Russische aanval op colonne auto’s’

Volgens lokale ambtenaren zijn minstens 23 burgers in de zuidelijke Oekraïense regio Zaporizja omgekomen bij een raketaanval op een burgerkonvooi. Rusland is ‘bloeddorstig tuig’, reageerde president Zelenski. De door Moskou geïnstalleerde leiding in de provincie ontkent enige betrokkenheid.

‘Al 23 doden en 28 gewonden. Allemaal burgers. De vijand heeft een raketaanval uitgevoerd op een humanitair konvooi van burgers’, zei Oleksander Staroech, de Oekraïense gouverneur van de deels door Rusland bezette regio Zaporizja, op de berichtendienst Telegram. Volgens hem ging het om mensen die in hun auto in de rij stonden om naar het bezette gebied te gaan en daar familieleden te helpen. Het aantal doden en gewonden kan momenteel niet onafhankelijk bevestigd worden.

Verschillende beelden van de aanval doen de ronde op sociale media. Op de beelden liggen verschillende doden en gewonden op de grond. Een getuige van het persagentschap Reuters bevestigt dat. Een raket sloeg ook een grote krater nabij twee rijen van auto’s. Staroech kondigde in een bericht aan dat 1 oktober in de regio een dag van rouw wordt.

Volgens plaatselijke getuigen hadden zo’n zestigtal auto’s zich in twee rijen op een weg verzameld nadat ze zich hadden ingeschreven voor een konvooi dat mensen zou terugbrengen naar de door Rusland bezette gebieden in het zuiden. Sommigen waren van plan terug te keren naar hun thuis, anderen waren van plan familieleden op te halen en terug naar het oosten te brengen, uit angst dat Rusland binnenkort zou verhinderen dat mensen nog vertrekken, in het geval de regio door Rusland illegaal geannexeerd wordt.

Foto: REUTERS

Rusland ontkent

Kyrylo Timosjenko, een adviseur van de Oekraïense president Volodimir Zelenski, bevestigt het aantal doden en zegt dat vier raketten insloegen in de buurt van het konvooi. ‘Er was een konvooi auto’s met burgers op weg naar het tijdelijk bezette gebied om hun familieleden op te halen’, zegt Timosjenko. ‘De terreur gaat door. De moorden gaan door. Zestien raketten werden afgevuurd met behulp van S-300 luchtverdediging.’

De door Moskou geïnstalleerde leiding in de regio ontkent dat ze achter de aanval zit. Zij wijst met de beschuldigende vinger naar Kiev. ‘Toen ze zagen dat de bevolking naar het bezette deel van Zaporizja trok, hebben ze een colonne van tientallen burgerauto’s geviseerd’, zegt Vladimir Rogov, een verantwoordelijke van de regionale bezetting, via Telegram.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski veroordeelt de Russische raketaanval. Hij zegt dat Rusland raketten afvuurt op de burgerbevolking in Zaporizja, Mykolaiv en Dnipropetrovsk. ‘Alleen complete terroristen kunnen zoiets doen’, stelt hij. ‘De vijand zoekt wraak voor onze overwinningen en hun falen. Bloeddorstig uitschot. U zult zich zeker verantwoorden voor elk verloren Oekraïens leven.’

Foto: REUTERS