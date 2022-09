Was u al wat gewend aan beeldgeneratoren als Dall-E, die op commando een ‘koala in een racewagen’ tevoorschijn kunnen toveren? Meta zet de volgende stap: video’s die helemaal vanuit het niets worden gecreëerd.

Eerder deze week opende OpenAI zijn beeldgenerator Dall-E voor het grote publiek: iedereen kan daar voortaan zelf uitproberen hoe krachtig die technologie op heel korte tijd is geworden. Bij die beeldgeneratoren gingen vooral OpenAI en Google met de aandacht lopen (naast nieuwkomers als Midjourney). Maar ook Meta heeft iets gelijkaardigs gebouwd: Make-a-scene. En nu zet Meta de voor de hand liggende volgende stap: Make-a-video.

Je kunt het nog niet zelf uitproberen. Maar Meta toont op de Make-a-video website wel een aantal video’s die zouden zijn gecreëerd door het AI-systeem te voeden met commando’s als ‘een hond in een superheld-kostuum met een rode cape die door de lucht vliegt’ of ‘een teddybeer die een portret schildert’ (zie video bovenaan). De kwaliteit van de video’s is variabel, maar echt realistisch zijn ze nooit. Griezelig, dat zijn ze wel.

Net als bij sommige stilstaande beelden uit de AI beeldgeneratoren vertonen de video’s bij nader toezien allerlei rare fouten. De schilderende teddybeer beweegt opvallend natuurlijk, maar op een bepaald moment lijkt het alsof een tweede penseel uit zijn buik groeit.

Make-a-video is ook in staat om een stilstaand beeld om te zetten in een video. Dat kunstje is al eerder vertoond, maar het resultaat is verrassend scherp en accuraat in vergelijking met vroegere pogingen. Een andere optie: het systeem kan op basis van één video een aantal varianten maken met lichtjes andere personages en houdingen.

De beeldgeneratoren als Dall-E worden getraind met grote verzamelingen van miljoenen afbeeldingen en hun beschrijving in tekst die op het internet zijn aangetroffen. Make-a-video zou ook op zo’n collectie stilstaande beelden met beschrijving zijn getraind, maar het systeem verwerkte ook video’s om te leren hoe objecten bewegen.