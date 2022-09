President Biden heeft woensdag tijdens een conferentie over hongerbestrijding het Congreslid Jackie Walorski willen bedanken voor haar bijdrage aan de bijeenkomst. Biden leek te zijn vergeten dat Walorski bijna twee maanden geleden om het leven kwam bij een auto-ongeluk.

Walorski, een Republikeins parlementslid uit Indiana, was een van de vier initiatiefnemers van de partij-overstijgende conferentie over honger. Zij en drie anderen, onder wie twee van haar stafmedewerkers, verongelukten begin augustus. Meteen na het overlijden van Walorski (58) kwam het Witte Huis namens de president met een verklaring dat hij en zijn vrouw Jill ‘geschokt en bedroefd’ waren door het noodlottige verkeersongeval.

Karine Jean-Pierre, de woordvoerder van het Witte Huis, zei dat president Biden gewoon in gedachten was bij Walorski omdat hij tijdens zijn toespraak leden van het Congres prees die zich, net als zij, hadden ingezet in de strijd tegen honger. Jean-Pierre voegde eraan toe dat Biden de familie van het overleden Congreslid twee dagen later in het Witte Huis zou ontvangen, wanneer hij een wetsvoorstel ondertekent om een ziekenhuis naar haar te vernoemen.