Portret van Britse koning Charles voor op munten onthuld

Het portret van de Britse koning Charles III dat op de toekomstige munten komt, is onthuld door de Royal Mint, de instantie die verantwoordelijk is voor het slaan van de Britse munt.

Het portret zal verschijnen op twee munten in een speciale serie ter ere van het leven van koningin Elizabeth II: een munt van 5 pond en een munt van 50 cent. Ze zullen ‘in de komende maanden’ in omloop komen, waarschijnlijk rond december. Koning Charles zal op de voorkant staan, Elizabeth op de achterkant met twee portretten die nog nooit eerder waren verschenen.

De Britse ‘Royal Mint’ is al sinds meer dan duizend jaar verantwoordelijk voor het afbeelden van monarchen op munten. De eerste Britse vorst die op een munt ‘geslagen’ werd, was Alfred I, die overleed in 899, maar pas in 1110 zijn laatste rustplaats kreeg.

De Royal Mint beklemtoont dat ze hoewel de technologie enorm is geëvolueerd, vasthoudt aan het vakmanschap van de muntslagers.

Het portret waarop de beeltenis van Charles voor de munten is gebaseerd, is een werk van beeldhouwer Martin Jennings. Het is ontworpen op basis van een foto en goedgekeurd door de koning.

‘Dit is het kleinste werk dat ik ooit heb gemaakt’, verklaart Jennings. Hij zegt geraakt te zijn ‘door het feit dat het door zoveel mensen zal worden gezien en vastgehouden’. Toch wordt van moderne technieken gebruikgemaakt. Jennings maakte zijn ontwerp eerst in gips, en werd dan digitaal verkleind tot de precieze afmetingen van de munt die in omloop zal komen.

Foto: EPA-EFE

De koning kijkt naar links

Opmerkelijk wordt genoemd dat de koning naar links kijkt. Dat is een Britse traditie, waarbij Charles een andere kant uitkijkt dan zijn overleden moeder, koningin Elizabeth.

Een Australische muntexpert reageert verbaasd dat het portret zo snel wordt vrijgegeven. ‘Dit moet dus al een tijd voor het overlijden van Elizabeth in gang zijn gezet’, zegt Joel Kandiah. Een verbazende opmerking van hem nog: ‘Het zou me niet verbazen dat ook prins William al had geposeerd.’

Jennings zegt dat de basis van de munt is om zo veel mogelijk portretten te verzamelen en van daaruit te vertrekken. ‘Je moet dan begrijpen en proberen voorstellen hoe zo’n hoofd er zal uitzien en dan degene kiezen die de optimale uitdrukking weergeeft.’

Momenteel zijn er naar schatting zo’n 27 miljard munten met de beeltenis van Elizabeth in omloop. De verwachting is dat dat aantal afneemt, als de munten beschadigd of versleten zijn of als er – gezien de wissel van de kroon – vraag komt naar bijkomende munten.