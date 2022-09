Minister van Onderwijs Franse Gemeenschap wil Nederlands opnieuw verplichten

Minister van Onderwijs in de Franse Gemeenschap Caroline Désir (PS) wil Nederlands of Duits verplichten vanaf het derde leerjaar basisonderwijs, vanaf het schooljaar 2027-2028. Dat schrijft La Libre Belgique.

In Brussel is Nederlands verplicht vanaf het derde leerjaar. Dat is ook het geval in de Waalse gemeenten aan de taalgrens (Comines-Warneton, Moeskroen, Flobecq en Enghien). Elders in Wallonië wordt het vak pas vanaf het vijfde leerjaar gegeven en kunnen leerlingen kiezen tussen Nederlands, Engels of Duits.

In Vlaanderen wordt Frans aangeleerd vanaf het vijfde leerjaar, in een aantal gemeenten vanaf het derde en in het Brusselse zelfs vanaf het eerste leerjaar.

In het schooljaar 2019-2020 volgde 64 procent van de leerlingen in het zesde leerjaar in Wallonië Nederlands, in het middelbaar slechts 47 procent. Ook blijkt dat 28 procent van de Waalse leerlingen die in het schooljaar 2020-2021 in het zesde middelbaar waren ingeschreven, tijdens hun schooltijd nooit één uur Nederlands had gehad.

Het Nederlands blijft in Wallonië wel de eerste keuze voor de scholen als bijkomende ‘moderne taal’, maar het Engels wint aan terrein, net als Duits. Dat verklaart de cijfers. In theorie is het volgens de krant mogelijk dat leerlingen Engels als eerste bijkomende taal nemen en Spaans als tweede, en dus het Nederlands compleet negeren.

Désir heeft een nota van 22 pagina’s klaar om haar voorstel uit de doeken te doen. De oefening werd gemaakt op grond van cijfers van juni 2022, op het einde van vorig schooljaar.

Dat er een overgangsperiode wordt voorzien van meerdere jaren, zou noodzakelijk zijn om alle scholen en ouders de kans te geven om zich voor te bereiden op de aanpassingen.