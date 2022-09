Trevor Noah stopt met The Daily Show

Trevor Noah stopt met het presenteren van The Daily Show. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse comedian donderdagavond (lokale tijd) zelf bekendgemaakt in de uitzending.

‘Mijn tijd is om,’ zei Noah in een vooraf opgenomen boodschap voor een live publiek, ‘maar op de mooiste manier, eerlijk gezegd.’ Hij noemde het hosten van de show, die hij in 2015 overnam van Jon Stewart, ‘een van mijn grootste uitdagingen en een van mijn grootste genoegens’.

Noah vertelde vervolgens dat hij zelf nooit gedacht had ooit op de presentatorstoel van een van populairste latenighttalkshows in de Verenigde Staten te mogen zitten. Hij trok een vergelijking met het verhaal van Charlie en de Chocoladefabriek: ‘ik kwam langs voor een tour, om te kijken hoe de show in elkaar zat en voor ik het wist kreeg ik ineens de sleutels van het programma in handen gedrukt’.

Wanneer Noah zijn laatste Daily Show presenteert is volgens hem nog niet duidelijk. Over een opvolger is ook nog niks bekend. Het programma is in Vlaanderen te zien op Comedy Central.

Zijn baan als grappende talkshowhost heeft Noah bepaald geen windeieren gelegd: zakenblad Forbes rekende onlangs uit dat hij een van de best verdienende comedians ter wereld is. In mei van dit jaar trad hij met zijn soloshow Back to abnormal op in Brussel. Noah heeft een Zuid-Afrikaanse moeder en een Zwitserse vader en groeide in armoede op in Johannesburg.