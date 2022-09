Rapper Coolio (59) overleden

De Amerikaanse rapper Coolio is woensdag op 59-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn manager bevestigd aan CNN.

In 1995 scoorde Coolio, wiens echte naam Artis Leon Ivey Jr. is, een hit met het nummer ‘Gangsta’s Paradise’. Vanaf 1996 speelde hij regelmatig in films.

Waar de rapper aan is overleden, maakt zijn manager niet bekend. Entertainmentwebsite TMZschrijft dat Coolio het huis van een vriend zou hebben bezocht en daar in de badkamer dood op de grond werd gevonden. Er zouden geen drugs of derden in het spel zijn geweest, mogelijk is de muzikant overleden aan een hartstilstand.

Coolio werd in het verleden verschillende keren veroordeeld, onder meer vanwege wapenbezit. De laatste keer was zes jaar geleden.