Relatie Westen-Rusland naar dieptepunt

‘Donetsk, Loehansk, Zaporizja, Cherson – RUSLAND! Voor altijd ­samen!’ In Moskou werd gisteren ­alles in gereedheid gebracht om de annexatie van de vier Oekraïense provincies – 15 procent van het grondgebied – te ‘vieren’. President Poetin houdt een toespraak. Hij zal waarschijnlijk nogmaals ­beklem­tonen dat de provincies voortaan Russisch grondgebied zijn. Maar bijna niemand zal de ­annexatie ­erkennen. Zelfs landen die traditioneel goede relaties met Moskou hebben zijn erg kritisch.Voor de bondgenoten van ­Oekraïne verandert er niets. Zij blijven militaire en financiële steun ­geven. Maar de annexatie maakt de oorlog gevaarlijker én uitzichtlozer. Voor Poetin is er geen weg meer ­terug. Zijn troepen terugtrekken is geen optie meer. Hij kan nu zelfs nog meer middelen in­zetten om het ‘Russische’ grond­gebied te verde­digen.De relaties tussen Rusland en het Westen zakken naar een absoluut dieptepunt. De Navo reageerde gisteren ook erg scherp op de ­sabotage van de Nord Stream-pijplijnen. Volgens het militaire bondgenootschap is de schade duidelijk het ­gevolg van sabotage en zullen aanvallen op de infrastructuur van zijn lidstaten ‘collectief en vast­beraden’ beantwoord worden. Hoe dat precies moet, werd niet gezegd. Maar het is de eerste keer dat de ­Navo zo’n duidelijke waarschuwing uitstuurt.Wie of wat de lekken veroorzaakte moet nog onderzocht worden. Eerst moet al het gas uit de pijplijn zijn. Volgens operator Nord Stream AG kan dat tegen maandag. Ook Rusland zei gisteren dat de lekken het gevolg zijn van ‘staatsterrorisme’, maar ontkent de dader te zijn. Kremlin-woordvoerder Dmitri ­Peskov wees naar de Navo. ‘De Navo-leden hebben veel meer schepen, vliegtuigen en andere marine­materieel in de Baltische Zee.’ Dat geeft opnieuw aan dat Moskou de Navo de oorlog wil intrekken, maar die blijft formeel: ze is niet in oorlog met Rusland. Wel zijn haar leden vrij om ­Oekraïne te steunen. (domi)