Als de orkaan maar groot genoeg is, verdwijnt zelfs de verbale burgeroorlog in de VS even naar de achtergrond. Bij de bestrijding van Ian werken president Joe Biden en zijn eeuwige criticaster, gouverneur Ron DeSantis, voorbeeldig samen.

Stop de persen: Ron DeSantis heeft zich positief uitgelaten over president Joe Biden en de federale diensten in het algemeen. De gouverneur van Florida zei op Fox News zelfs dat hij hen ‘dankbaar’ is ...