Hebben we een relatie? Nee, een situatie

‘Euh, wat hebben wij nu eigenlijk? Is het een relatie? En zijn we dan exclusief?’ Vroeger was het simpel, toen ging het in het leven nog zoals in een romantische komedie. Mijn grootvader ging er prat op dat hij het wist zodra hij mijn toekomstige grootmoeder achter de toog van haar café zag staan. Hij had er ook geen doekjes om gewonden. ‘Met jou ga ik trouwen’, sprak hij, nog voor hij zijn limonade bestelde. Er volgden nog wat misverstanden, over hoe en waar er gedatet werd, maar al bij al was het een rechtlijnig traject van eerste aanblik naar tot de dood ons scheidt.

Tegenwoordig heb je pas een relatie nadat je het Gesprek hebt gehad. Het gesprek waarin je uitmaakt wat je van elkaar bent, of je elkaars betekenisvolle ander bent, of de wereld dat dan ook moet weten, en of je van elkaar verwacht dat je monogaam zal zijn. Als niemand de moed heeft om het Gesprek te openen, maar je toch vaak samen rondhangt, leuke dingen doet, seks hebt, en wie weet zelfs verliefd bent, heb je allicht een Situatie, in plaats van een Relatie.

Alarmsignalen?

Nieuw is de term ‘situationship’ niet – hij kwam al in 2006 voor in de Urban Dictionary. Maar er is iets interessants mee aan de hand. Jarenlang is de Situatie voorgesteld als een Probleem. Een Situatie was absoluut te mijden, en artikels erover bevatten vaak een opsomming van ‘alarmsignalen’. Genre: je trekt al zes maanden met elkaar op, en hebt nog altijd hun familie en vrienden niet gezien? Of nog: je ziet elkaar alleen op last minute-afspraken, en vaak op een plek die toelaat seks te hebben? Waarop het advies volgde om je zo snel mogelijk te redden uit de Situatie. Achterliggende redenering: de ander respecteert je niet, neemt je niet serieus, schaamt zich misschien wel voor je, dit kan onmogelijk liefde zijn. Nog meer achterliggende redenering: als er seks en/of verliefdheid tussen twee mensen speelt, is er maar één weg voorwaarts, die naar een voltijdse, exclusieve, romantische relatie en een leven samen. Alsof de enige liefdesrelatie die ertoe doet, het klassieke koppelschap is. (Nochtans: het is toch niet omdat ik mijn beste vriendinnen niet meeneem naar een familiefeest, dat ik ze niet respecteer en graag zie? En het is toch niet omdat je sommige mensen vooral al sportend of op café ziet, dat je ze niet waardeert of graag ziet?)

getty images

Bij Gen Z is de negatieve connotatie rond de Situatie vervaagd, zo signaleerde de BBC onlangs. Het wordt een positieve keuze, eentje die flexibeler is dan de klassieke relatie die beladen is met verwachtingen en verplichtingen allerhande. Eentje waarbij elk van de betrokken partijen het eigen leven (studie, job, vrienden, hobby’s) kan houden, en toch een maatje heeft, en een intiem en seksueel leven. Een zelf uit te vinden combinatie van verbondenheid en vrijheid. Eentje waarbij je elkaar niet for granted neemt, en waarbij je de sleur buiten de deur houdt. Meer dan het erg vrijblijvende friends with benefits, want met Romantische Gevoelens, maar zonder het beklemmende van het koppelschap.

Voor die complexloze vorm van liefde heb ik onlangs aan mijn keukentafel een tof woord geleerd. ‘Fiks hebben’. Wat zoveel betekent als: je weet dat je elkaar leuk vindt, je trekt veel met elkaar op, maar je noemt jezelf geen koppel (en je claimt elkaar ook niet). Het is het leukste wat er is, zo klonk het aan de keukentafel.

Ik betwijfel dat het een generatieding is. Het minnaarschap bestaat per slot van rekening al eeuwen. En hoeveel mensen willen na huwelijk en scheiding het eigen leven niet meer volledig op een ander afstemmen, maar willen toch geregeld goed en intiem gezelschap? Wat misschien wel een generatieding is: dat het ook zo mag heten, dat het goed is zoals het is. En een makkelijke keuze is het ook niet per se. Het vergt weten wat je wil, met elkaar en met je eigen leven. Het vergt een grote eerlijkheid om het daar dan ook over te kunnen hebben. Je moet het een beetje uitvinden, de hele tijd, en het risico is dat je geen gelijke tred houdt – dat een van beide partijen het toch graag strakker definieert, of als meer engagement en een klassiekere relatie ziet. Maar koestert iemand nog de illusie dat een decennia lang durend huwelijk geen moeilijkheden en risico’s met zich meebrengt?

Liefde!

Een van de mooiste dingen die ik de afgelopen weken in de krant las, was het interview waarin schrijver Eric de Kuyper over zijn open relatie vertelde, zonder dat die term daarbij viel. Hij vertelde met veel warmte hoe zijn levensgezel en hij ooit uit elkaar wilden gaan, maar er niet in slaagden – met dank aan hun gezamenlijke boekenkast. Hoe ze een manier vonden om toch samen te blijven, en elkaar ook de ruimte te laten voor andere liefdesverhalen. Is dat niet het liefdevolste wat je samen kan doen, zelf je liefde vormgeven, los van voorschriften en de verwachtingen van de grote buitenwereld? Hoeveel meer begrip, vertrouwen, openheid en generositeit kun je opbrengen voor elkaar?

