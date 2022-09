Lizzo mag als eerste in 200 jaar spelen op kristallen dwarsfluit van Amerikaanse founding father

De Amerikaanse zangeres Lizzo mocht als eerste ooit op een 200 jaar oude dwarsfluit van The Library of Congress spelen. De fluit was eigendom van de vierde Amerikaanse president James Madison, één van de Amerikaanse grondleggers. Hij kreeg het instrument cadeau toen hij aan zijn tweede ambtstermijn begon.

Een opmerkelijk moment tijdens een Lizzo-optreden dinsdag in Washington: Carol Lynn Ward-Bamford, conservator bij de Library of Congress, stapt het podium op om de zangeres de kristallen dwarsfluit van oud-president en Amerikaanse grondlegger James Madison te overhandigen. ‘Ik ben bang’, zei Lizzo, ‘Het is kristal. Het is alsof je uit een wijnglas speelt.’

Nadat ze het sprankelende instrument aannam, begon Lizzo al twerkend te spelen op de fluit. Onder luid gejoel van het publiek stak ze de fluit in de lucht, waarbij ze het publiek in de Capital One Arena in Washington een laatste blik gunde op het instrument, voordat ze het teruggaf aan de conservator. ‘Ik heb net getwerkt en gespeeld op James Madisons dwarsfluit uit de jaren 1800’, riep Lizzo. ‘We hebben geschiedenis geschreven vandaag.’

Het was een symbolisch moment voor Lizzo, een populaire zwarte zangeres, rapper en songwriter. De kostbare fluit werd haar even uitgeleend door Carla D. Hayden, de eerste Afrikaans-Amerikaanse en eerste vrouw die de Library of Congress leidt.

Spannend fluittransport

Lizzo kreeg onlangs een uitnodiging van Hayden op Twitter om de fluitcollectie van de Library of Congress in Washington te bezichtigen. Daar ging ze enthousiast op in. De zangeres spendeerde er maandag een drietal uur met haar moeder en bandleden terwijl ze verschillende instrumenten uit de collectie mochten uitproberen. ‘Alleen al het enthousiasme waarmee Lizzo de fluitcollectie zag en hoe nieuwsgierig ze ernaar was’, zei Ward-Bamford in een interview. ‘Het was een prachtig moment.’

Tijdens haar bezoek vroeg Lizzo ook of ze op Madisons kristallen fluit mocht spelen tijdens haar concert in de stad de dag erna. Toen Ward-Bamford het op een akkoord gooide, schoot het beveiligingsteam in actie om ervoor te zorgen dat het instrument veilig bij haar op het podium kon worden afgeleverd. ‘Dat was heel spannend en een klein beetje eng’, gaf de conservator toe.

De dwarsfluit werd in de vroege negentiende eeuw voor James Madisons tweede inauguratie gemaakt door Claude Laurent, een Parijse ambachtsman die geloofde dat glazen fluiten hun toonhoogte beter zouden vasthouden dan de gebruikelijke ivoren of houten fluiten. De bibliotheek gelooft dat de toenmalige first lady, Dolley Madison, de fluit heeft gered uit het Witte Huis in 1814, toen de Britten Washington binnenvielen. ‘Het is niet duidelijk of de oud-president veel met de fluit heeft gedaan behalve het bewonderen’, zei de bibliotheek nog. ‘De fluit werd wel een belangrijk familiestuk uit die tijd.’