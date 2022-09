Panikerende beleggers dumpen het aandeel Colruyt na de forse winstwaarschuwing. Oorzaak: de exploderende kosten van de energiecrisis. Als Colruyt door de pijngrens gaat, zullen anderen het niet overleven.

‘Ja, dit is de grootste crisis sinds ik in 1994 ceo werd’, zei Jef Colruyt gisteren na de aandeelhoudersvergadering waar hij een sombere boodschap de wereld instuurde. Waar Colruyt al in juni had gewaarschuwd ...