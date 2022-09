Meer dan 100.000 huurders ontlopen indexering huur

Voor woningen met EPC-waarde E of F wordt de huurprijs een jaar lang bevroren. Huurwoningen met EPC-waarde D mogen voor de helft indexeren, de anderen volledig.

De maatregel is bedoeld om huurders te ondersteunen tijdens de energiecrisis. Door de hoge inflatie dreigen zij geconfronteerd te worden met hoge prijsstijgingen. Als zij ook nog eens wonen in een slecht geïsoleerd huis met een hoge energiefactuur, worden ze dubbel getroffen.

De beperking van de indexering moet dat voorkomen. Concreet komt het erop neer dat de zowat 107.000 huurders (van de 560.000) die in een appartement of huis wonen met een EPC-waarde E of F, de meest energieverslindende woningen, hun huidige huurprijs een jaar lang behouden. Voor de bijna 92.000 huurders van een appartement of huis met EPC-waarde D wordt de indexering gehalveerd. Voor de beter tot zeer goed geïsoleerde woningen, met een EPC-waarde van A+, A, B of C, verandert er niets. Zij mogen wel indexeren.

Minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) wijst erop dat er ook premies bestaan voor verhuurders om hun huurwoning energiezuiniger te maken. Als zij voldoende investeren in isolatie, behouden ze hun indexering.

Inflatie op hoogste peil in 47 jaar

Het voordeel dat de huurder doet, kan aanzienlijk zijn. De gemiddelde huurprijs voor een appartement bedraagt 760 euro. Als die niet wordt geïndexeerd, levert dat een voordeel van 912 euro op voor één jaar huur. Rijhuizen hebben een gemiddelde huurprijs van 875 euro. Als die maar half wordt geïndexeerd, komt dat neer op een besparing voor de huurder van 525 euro voor één jaar huur. Een vrijstaand huis kost gemiddeld 1.085 euro huur. Daar levert een indexeringsstop de huurder 1.302 euro op.

Daarnaast heeft de Vlaamse regering ook beslist om het budget voor de Vlaamse Woonlening met 250 miljoen op te trekken tot 1,3 miljard euro. Die lening wordt toegekend aan gezinnen en alleenstaanden met een beperkt inkomen voor de aankoop en/of renovatie van een woning. Ze kunnen zo voor honderd procent ontlenen en aan een gunstiger rente dan de commerciële.

Sociale huisvestingsmaatschappijen zullen dan weer kunnen lenen voor het plaatsen van zonnepanelen op bestaande woningen, daar waar dit tot nu toe alleen kon bij nieuwbouw of grondige renovatie.

Het Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen, dat OCMW’s ondersteunt die huurders met een huurachterstal begeleiden, krijgt eveneens extra geld. Huurders die een lening bij de Vlaamse overheid zijn aangegaan om hun huurwaarborg te betalen, kunnen uitstel krijgen.