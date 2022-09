Podcast | Is mislukte ontvoering van Van Quickenborne het begin van meer drugsterreur?

Topfiguren van de drugsmaffia wilden minister van Justitie Vincent Van Quickenborne ontvoeren. Zo’n nieuws zijn we niet gewoon in ons land. Komen, na het interne drugsgeweld in Antwerpen deze zomer, nu ook politici en magistraten in het vizier? En wie gaat nog achter de drugsbaronnen durven jagen als ze tot zo veel in staat zijn?





VOLG DS VANDAAG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Mark Eeckhaut| Presentatie Alexander Lippeveld| Redactie Marjan Justaert en Niels De Keukelaere| Audioproductie Pieter Santens| Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.