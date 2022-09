Kritiek op Franse ministers in fleece: ‘Alsof ze hun kinderen de les spellen’

De Franse regering vraagt de bevolking om de verwarming tijdens de energiecrisis wat lager te draaien. Verschillende regeringsleden lijken de daad bij het woord te voegen en zijn op foto’s in fleece en coltrui te zien. Maar dat ‘paternalisme’ wordt niet door iedereen gesmaakt.

Het was minister van Economie Bruno Le Maire die maandag de kat de bel aanbond: op radiozender France Inter liet hij weten geen das meer te zullen dragen, maar een coltrui. ‘Dat laat ons toe om te besparen op energie, om onze soberheid te tonen.’ Waarna Le Maire meteen een foto van zijn nieuwe look op Twitter deelde.

Col roulé-gate was geboren bij onze zuiderburen, en Le Maire maakte snel school. Op een vergadering in Matignon, de ambtswoning van de premier, liet Elisabeth Borne zich fotograferen in een donsjas.

Pendant le « col roulé gate » de @BrunoLeMaire… la PM @Elisabeth_Borne ne veut pas être en reste et continue à arborer une doudoune lors de ses entretiens à Matignon (à l’intérieur). Ici hier avec le maire de Lyon @Gregorydoucet. #sobriétéenergétique pic.twitter.com/bH6s3MKzR1 — jean-christophe galeazzi (@jcgaleazzi) September 28, 2022

Geen vestimentaire faux pas bleek woensdag, toen Borne op een persconferentie in de l’Oise haar opwachting maakte in een fleece, ditmaal met een ander fleurig motiefje. Haar minister van Energietransitie, Agnès Pannier-Runacher kon uiteraard niet achterblijven, maar zij kende nog wat schroom en verstopte het donsjasje onder haar blazer.

Je zou er bijna een georkestreerde campagne in zien, maar volgens BFMTV is er geen sprake van sturing vanuit het Elysée. Zo zou regeringswoordvoerder Olivier Véran al hebben laten verstaan het bij zijn costume-cravate te houden.

‘Brave kinderen, doe zoals jullie ouders’

Marine Le Pen (RN) was er als de kippen bij om de goede voornemens van de ministers de grond in te boren. ‘Wanhopige communicatie’ en ‘politiek voor dummies’, vond de rechtse oppositieleidster. Op Twitter maakte Le Pen zelfs de vergelijking met Marie Antoinette: ‘Ze hebben niet genoeg verwarming? Dat ze kasjmier aandoen!’. Een verwijzing naar een beruchte mythe over de Franse koningin, die op het nieuws dat het Franse volk honger leed, geantwoord zou hebben: ‘Als ze geen brood hebben, dat ze dan cake eten.’

« Ils n’ont pas assez de chauffage ? Qu’ils mettent du cachemire ! »



Marie-Antoinette Le Maire. https://t.co/IXaI3TlHaL — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 27, 2022

Ook Gaspard Gantzer, communicatieverantwoordelijke tijdens het presidentschap van François Hollande, is tegenover BFMTV geen fan van de ‘groteske’ verkleedpartij van de Franse ministers. ‘Hun bedoelingen zijn goed, maar het komt paternalistisch over. Er zit een kantje aan van “brave kinderen, doe zoals jullie ouders” en draag een dikke trui.’