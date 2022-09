Tweede keer, goede keer voor minister-president Jan Jambon (N-VA). Op dit moment stelt hij in het Vlaams Parlement de regeringsplannen voor. U kunt de zitting hierboven live volgen.

‘Begin deze week beloofde ik u dat ik naar dit parlement zou terugkeren met een reeks krachtige maatregelen om uit deze crisis te geraken’, stak minister-president Jambon van wal. ‘Voor u staat een nederige en tegelijk trotse man, nederig omdat ik besef dat het proces dat we doorlopen hebben als regering, niet fraai was. Daar moeten we allemaal samen lessen uit trekken Trots omdat we een enorm sterk pakket aan maatregelen beslist hebben ten voordele van onze gezinnen en bedrijven. Met een goed evenwicht tussen investeren nu het nodig is en tegelijkertijd de begroting op koers houden.’

‘Boem, als een paukenslag’

Na de coronacrisis, worden we nu geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne, kaderde Jambon de crisis. ‘Die begon niet met een vleermuis, maar met een tiran die de lont aan het vuur stak. Vladimir Poetin viel Oekraïne op de meest gruwelijke wijze binnen, onbeschaamd. ‘Met een knal die tot in Peking, Washington, Berlijn en Vlaanderen te horen is. Boem, als een paukenslag. Maar dan één met een vreselijke klank. In Vlaanderen vloeit gelukkig geen bloed, maar de Vlamingen krijgen wel de rekening gepresenteerd. In de vorm van een hoge energiefactuur en stijgende winkelprijzen.’

‘Fundamentele oplossingen voor hoge energieprijzen moeten van Europa komen’, waarschuwde Jambon. ‘Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om de meest kwetsbaren te helpen en gezinnen en bedrijven te ondersteunen. Zonder onrechtmatig zwaar te belasten. We hebben gewerkt aan een pakket maatregelen, dat was een zeer zware oefening. Elke minister deed zijn best om tot een evenwichtig akkoord te komen.’

‘Dit gaat niet om mijn ego’, besloot Jambon. ‘Mijn ego heeft deuken gekregen, wat ik maandag hier heb moeten ondergaan (met de uitgestelde septemberverklaring) was pijnlijk. Omdat ik de besefte dat ik de Vlaming moest teleurstellen. Maar de dag nadien begin je opnieuw te vechten, en dat heb ik gedaan, ik heb gevochten als een leeuw. Ik heb partners gevonden die daar ook toe bereid waren. Al mijn ministers hebben moeilijke momenten beleefd, maar ze hebben allemaal gevochten, omdat we voelden dat we dat verplicht waren aan de Vlamingen.’

Deficit op begroting

De minister-president begon daarop met zijn inhoudelijke uiteenzetting over de begroting. Omdat de regering niet wilde besparen op onderwijs, zorg of infrastructuur, en de belastingen niet wilde verhogen, werd beslist om op korte termijn een deficit toe te staan, aldus Jambon. ‘Maar we willen geen geldzorgen op de rug van onze kinderen en kleinkinderen laden. Daarom willen we absoluut een traject aanhouden naar een begroting in evenwicht.’

‘De complexiteit van deze energiecrisis liet het niet toe om maatregelen op korte termijn te nemen’, stelde de minister-president nog. ‘Wij kiezen voor doordachte beslissingen, zonder show en buiten de tv-studio’s.’

‘We leggen een pakket maatregelen op tafel met 4 miljard euro aan middelen om de Vlamingen erbovenop te helpen en steunen. We voorzien daarbovenop nog een miljard aan leningen en waarborgen om onze bedrijven te ondersteunen’, legde Jambon uit. ‘Tegelijk slagen we erin een meerjarenbegroting op te stellen die mogelijk in 2026 maar zeker in 2027 al opnieuw op orde zal zijn.’

‘Groeipakket gevoelig versterken’

Specifiek vermeldde de minister-president het groeipakket, de voormalige kinderbijslag. ‘We gaan dat gevoelig versterken. We indexeren het opnieuw aan 2 procent, elk kind krijgt dit en volgend jaar een bonus van 100 euro en vanaf volgend jaar verhogen we de toeslag met 180 euro. Daarbovenop zullen 50.000 extra kinderen die toeslag ontvangen.’