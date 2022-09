Inflatie op hoogste peil in 47 jaar

De inflatie is in september gestegen naar 11,27 procent. Het hoogste peil in bijna een halve eeuw.

We moeten terug naar 1975 om nog een maand te vinden waarin de Belgische inflatie hoger was dan in september van dit jaar. Toen werd in augustus het peil van 11,42 procent bereikt. Vorige maand strandde de inflatie nog op een fractie van de 10 procent-grens, maar die kaap wordt nu ruimschoots gerond. Volgens de Europese definitie ging het in september zelfs om 12,0 procent.

Verrassend is het hogere cijfer niet. De energieprijzen zijn opnieuw fors omhooggegaan, en zijn nu gemiddeld 60 procent hoger dan een jaar geleden. Voor gas gaat het om 135 procent, een ruime verdubbeling dus. De bijdrage van de energieproducten aan de algemene inflatie is daardoor in september opnieuw gestegen, terwijl die de afgelopen maanden juist wat lager lag dan in de eerste jaarhelft. Energie is nu goed voor bijna de helft van de totale inflatie, terwijl dat afgelopen zomer ongeveer 40 procent was.

Tegelijk gaat ook de prijs van voeding in crescendo. De voedingsinflatie bereikte een niveau van 10,40 procent. Naast energieproducten worden voedingsproducten daardoor prominenter in de top 10 van sterkste prijsstijgingen. Vooral zuivel rukt snel op, met prijsstijgingen van meer dan 25 procent in een jaar voor boter en melk. Doordat de inflatie van voeding en diensten steeds belangrijker wordt, stijgt ook de kerninflatie waar veel energieproducten uit weggefilterd zijn. De kerninflatie bedraagt nu 6,21 procent.

Opmerkelijk is dat de inflatie op basis van de gezondheidsindex nauwelijks afwijkt van de algemene inflatie. Het cijfer voor september kwam uit op 11,25 procent. Dat cijfer is van belang voor de berekening van de loonsverhogingen. Werkgevers zijn erg bevreesd voor de inflatie-aanpassing die in januari wordt doorgevoerd voor een groot deel van de Belgische werknemers in de privésector.

Ook in Duitsland loopt de inflatie steeds verder op. In sommige deelstaten, zoals Noordrijn-Westfalen en Beieren, gaat het om meer dan 10 procent. Dat is in Duitsland sinds de jaren 50 van de vorige eeuw niet meer voorgekomen. In Spanje daarentegen daalde de inflatie tot 9 procent. Dat land houdt de stroomprijzen onder controle door middel van een prijsplafond voor gas dat gebruikt wordt voor elektriciteitsopwekking.

De hoge inflatiecijfers doen de kans toenemen dat de Europese Centrale Bank in oktober opnieuw tot een renteverhoging van 0,75 procentpunt zal overgaan. Afgaande op de koers van afgeleide renteproducten op de financiële markten, is de kans daarop 75 procent.

Tegelijk doet de galopperende inflatie ook de kans op een recessie toenemen, vooral in Duitsland. Steeds meer waarnemers gaan ervan uit dat Duitsland volgend jaar economische krimp zal moeten optekenen. Als de grootste economie van de eurozone in achteruit schakelt, heeft dat onvermijdelijk een effect voor de rest van de eurozone, vooral voor buurlanden zoals België.