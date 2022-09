Orkaan Ian komt aan land in Florida, meer dan 2 miljoen mensen geëvacueerd

Storm Ian heeft de Amerikaanse staat Florida bereikt. Nadat de storm voor een volledige stroompanne zorgde in Cuba, werd de storm onderweg naar de VS alleen maar heviger.

Orkaan Ian is zijn doortocht in de Amerikaanse staat Florida begonnen. De Amerikanen verwachten dat de storm nog heviger zal tekeergaan dan in Cuba. Nadat Ian daar een enorme ravage aanrichtte, zwol hij over zee aan tot een orkaan van de vierde categorie en flirt hij zelfs met de grens van vijf. Er worden windstoten gemeten tot 250 km/u.

Florida evacueerde daarom 2,5 miljoen inwoners. Voor 1,75 miljoen van hen gaat het om een verplichte evacuatie. Wie nu nog niet vertrokken is, gaat beter schuilen tot alles voorbij is, zegt de burgemeester van Pinellas County aan CNN. In zijn stad werden 440.000 mensen verplicht om te evacueren.

11 miljoen Cubanen

In Cuba gold Ian nog als een storm van de derde categorie. Dat was genoeg om 11 miljoen Cubanen zonder stroom te zetten. Ook regio’s ver buiten het oog van de storm voelden zo de effecten van het noodweer. Het land heeft een bijzonder fragiel elektriciteitsnetwerk en kampt vaker met grote stroompannes.

Herstellingswerken leverden er intussen hun eerste resultaten: in verschillende delen van het land is opnieuw elektriciteit. Een tijdstip waarop het hele net weer zal functioneren, geeft de netbeheerder niet.

Door het stormweer stortten vijf gebouwen in in de hoofdstad Havana. 68 andere werden er deels vernield. Over het hele land sneuvelden duizenden bomen. Al zeker twee mensen kwamen om het leven. Voorts is er aanzienlijke schade op tabaksplantages, die belangrijk zijn om de typische Cubaanse sigaren te kunnen rollen.

Foto: AFP