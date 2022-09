Minister Van Quickenborne: ‘Hoofdverdachten huiszoekingen stonden op terroristenlijst’

De hoofdverdachten in het onderzoek naar de voorbereidingen van een terroristische aanslag en inbreuken op de wapenwetgeving in het extreemrechts milieu, stonden op de terroristenlijst van het Ocad. Dat heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) woensdag verklaard in Terzake op Canvas.

De Staatsveiligheid en het Ocad zijn er langer van overtuigd dat rechts-extremisme in opmars is in ons land. Een indicatie daarvoor is dat er meer dan zestig rechtse-extremisten op de terroristenlijst staan. Dat betekent dat ze als potentieel gewelddadige extremisten worden beschouwd. ‘Die mensen werden al maandenlang opgevolgd in alle discretie’, aldus Van Quickenborne in Terzake. ‘Dit gaat niet om een toevalstreffer.’

Woensdag vonden zoals bekend op meerdere plaatsen huiszoekingen plaats. In Merksem viel daarbij een dode. ‘De politie werd volgens de informatie waarover ik beschik, tweemaal onder vuur genomen, vandaar dat er is teruggeschoten’, aldus de minister. Bij het onderzoek daarnaar wordt ook het Comité P betrokken. ‘Dat is een standaardprocedure in het belang van iedereen, niet in het minst van de politiemensen in kwestie.’

Volgens het federaal parket werden in Merksem ook meer dan honderd wapens aangetroffen, naast een grote hoeveelheid munitie, alsook tactische vesten en nacht- en warmtekijkers. ‘In principe kan iemand die op de terroristenlijst staat, geen wapenvergunning hebben. Van dat principe kan worden afgeweken in het kader van het onderzoek: om de verdachte niet te alarmeren en het onderzoek dus niet te verbranden’, zegt Van Quickenborne.