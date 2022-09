TotalEnergies keert 2,6 miljard uit aan aandeelhouders

Olie- en gasbedrijf TotalEnergies heeft woensdag besloten om een uitzonderlijk dividend van 2,6 miljard euro uit te keren aan zijn aandeelhouders.

De raad van bestuur van de Franse energiegigant heeft tot het uitzonderlijke dividend beslist omdat hij ‘de resultaten van het bedrijf in een context van hoge prijzen wil delen met de aandeelhouders’. Het extra dividend, ten ­bedrage van 1 euro per aandeel, zal in december worden uitgekeerd.

Door de sterk gestegen energieprijzen sinds de oorlog in Oekraïne, stevenen veel energieproducenten af op een recordjaar. TotalEnergies zag zijn winst in het tweede kwartaal toenemen tot 5,7 miljard dollar. Dat is meer dan dubbel zoveel als de 2,2 miljard dollar winst in hetzelfde kwartaal ­vorig jaar. ‘We zijn vandaag als ­bedrijf veel winstgevender dan tien jaar geleden’, meldt TotalEnergies in een persbericht.

Het besluit van TotalEnergies komt er op een moment dat in heel wat Europese landen een debat woedt over het belasten van die ­zogenoemde ‘overwinsten’ van de energiebedrijven.

Sinds dinsdag kampt het bedrijf met stakingen in zijn Franse raffinaderijen. Werknemers eisen dat hun loon wordt verhoogd nu de ­inflatie torenhoog is.

TotalEnergies kondigde woensdag ook aan nog eens 1 miljard ­euro extra te investeren in hernieuwbare energie.