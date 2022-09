Jason Denayer tekent contract bij Shabab Al Ahli

Rode Duivel Jason Denayer (27) heeft een contract voor één jaar getekend bij Shabab Al Ahli in Dubai.

De lijst was eindeloos. Torino, Fulham, Valencia, Galatasaray, Besiktas en Wolverhampton deden Jason Denayer, zonder club sinds hij zijn overeenkomst bij Lyon niet wilde verlengen, een stevige aanbieding, maar telkens was er wel iets dat de verdediger tegenhield om zijn handtekening te zetten. Was hij voetbalmoe? Of gewoon te veeleisend? Feit is dat, áls Denayer naar het WK in Qatar wilde, hij dringend een nieuwe werkgever moest vinden. Dat heeft Roberto Martinez hem ook duidelijk ingepeperd vorige week.

Die nieuwe club is er nu: Denayer heeft een contract voor één jaar getekend bij Shabab Al Ahli in Dubai. Dinsdag legde hij zijn medische testen af, de deal is volgens onze info helemaal rond.

Shabab Al Ahli is een club uit Dubai wordt gecoacht door Leonardo Jardim en is de nummer vijf in de competitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Sportief geen topproject, maar het was tenminste iets, dus stemde Denayer toe. Martinez, die in Denayer nog steeds een potentiële basisspeler op het WK ziet, heeft trouwens zijn zegen gegeven voor deze transfer. Hij beseft dat Shabab Al Ahli niet de ideale optie is, maar het is beter dan zaalvoetballen en fitnessen in onze hoofdstad.