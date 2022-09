CD&V-voorzitter Sammy Mahdi: ‘Wilde chaos vermijden’

Dat de christendemocraten instemden met een Vlaamse begroting die de kinderbijslag niet indexeert, heeft alles te maken met verantwoordelijkheidszin. Dat verklaart CD&V-voorzitter Sammy Mahdi in Het Journaal.

Sammy Mahdi is nog steeds overtuigd van de indexering van de kinderbijslag. ‘Dat is belangrijk omdat je zo de koopkracht van mensen beschermt’, zegt de voorzitter van de Vlaamse christendemocraten in Het Journaal. Waarom hij toch instemde met een begroting die de kinderbijslag niet indexeert, had dan ook te maken met verantwoordelijkheidszin, zegt hij. ‘Ik wilde chaos vermijden’, aldus Mahdi.

De CD&V’er houdt ook vol dat hij niet onder druk werd gezet om de Vlaamse begroting groen licht te geven. Mahdi wekt liever bij iedereen de indruk dat hij ‘plooit’ dan dat zijn partij onverantwoord handelt, meent hij.

Afgelopen namiddag zou de voorzitter teruggefloten zijn op een vergadering met zijn fractie in het Vlaams Parlement. Of hij nog steeds de juiste voorzitter is voor de partij, moeten we volgens hem aan de leden vragen. ‘Ik kreeg een sterk mandaat bij de voorzittersverkiezingen’, aldus Mahdi.